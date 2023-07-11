"Миссия невыполнима 7" может собрать в первые выходные $250 млн
Разнообразные предположения о кассовом успехе первой части седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) строят эксперты кинорынка.
Фильм уже обзавелся хвалебными отзывами кинокритиков, которые создатели даже успели использовать в промо-кампании, вмонтировав в финальный трейлер.
По оценкам Deadline, картина может в свои первые выходные в прокате собрать до четверти миллиона долларов: 90 млн долларов в США и еще 160 млн долларов в мире. Фильм выходит одновременно на всех крупных рынках - европейском и азиатском. У картины рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 98% "свежести", а еще силен эффект ореола "Топ Ган: Мэверик", который стал для Тома Круза настоящим триумфом и золотой жилой.
В отличие от проваливающегося в прокате пятого "Индианы Джонса", чья аудитория сильно старше 45 лет, у приключений Итана Ханта эта доля всего 25%. А 58% потенциальных зрителей младше и активнее пойдут в кино, считают эксперты.
В то же время фильм могут смотреть и те, кто не сталкивался с франшизой вовсе и просто хотят посмотреть на взрывы, погони и шпионские интриги.
Режиссер - Кристофер МакКуорри, в ролях - Том Круз, Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Индира Варма, Чарльз Парнелл, Кэри Элвес, Шей Уигэм.