Фанаты Нолана заранее раскритиковали секс-сцену в «Оппенгеймере»
Фанаты режиссера Кристофера Нолана, старающегося избегать эротических сцен в своих фильмах, заранее раскритиковали секс-эпизод в его новом фильме "Оппенгеймер".
На реакцию потенциальных зрителей на сюжет картины обратило внимание издание New York Post.
После анонсирования "долгой сцены с полным обнажением" исполнителя главной роли Киллиана Мерфи и актрисы Флоренс Пью зрители вообразили, что это будет выглядеть нелепо.
"Боюсь, что Кристофер Нолан не знает, что такое секс, и голые актеры будут стоять, прижимая друг другу ко лбам большие пальцы", - говорит один из пользователей соцсетей.
"Зная Нолана, он добавит щепотку объятий, горстку стонов, тем и ограничится", - пишет другой.
"Оппенгеймер" — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.
Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года. Фильм получил в США возрастной рейтинг R — на фильмы с таким рейтингом не пускают подростков младше 17 лет.