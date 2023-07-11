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Фанаты Нолана заранее раскритиковали секс-сцену в «Оппенгеймере»

Фанаты режиссера Кристофера Нолана, старающегося избегать эротических сцен в своих фильмах, заранее раскритиковали секс-эпизод в его новом фильме "Оппенгеймер".

На реакцию потенциальных зрителей на сюжет картины обратило внимание издание New York Post.

После анонсирования "долгой сцены с полным обнажением" исполнителя главной роли Киллиана Мерфи и актрисы Флоренс Пью зрители вообразили, что это будет выглядеть нелепо.

"Боюсь, что Кристофер Нолан не знает, что такое секс, и голые актеры будут стоять, прижимая друг другу ко лбам большие пальцы", - говорит один из пользователей соцсетей.

"Зная Нолана, он добавит щепотку объятий, горстку стонов, тем и ограничится", - пишет другой.

"Оппенгеймер" — байопик об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймер (Киллиан Мерфи). Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.

Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года. Фильм получил в США возрастной рейтинг R — на фильмы с таким рейтингом не пускают подростков младше 17 лет.

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