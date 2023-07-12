«Держись, Гарри, конец близок»: премьера фильма «Злые соседи»

Крики, скандалы, шумные машины и ранний подъем от стука молотка — все эти слова знакомы людям, у которых соседи по участку затеяли ремонт. Так был нарушен и покой Гарри Марча, главного героя кинокартины «Злые соседи».

© Кадр из фильма "Злые соседи"

Мировая премьера была в декабре 2022 года, в России фильм выйдет 13 июля.

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Это история о писателе на пенсии, который живет со своей говорящей собакой. Безмятежная жизнь, тишина. Но покой в один миг нарушается, когда мультимиллионер начинает стройку напротив его тихого дома на острове в Хэмптоне.

Для Гарри гигантский особняк олицетворяет фетишистские и коррумпированные излишества, которые разрушили современную цивилизацию. А, значит, будет сражение за территорию.

Режиссер комедии Уоррен Брок, «Злые соседи» — его дебютная работа. Принесет ли она ему успех — покажет время.

Актерский состав более именитый: Фрэнк Ланджелла (лауреат четырех премий «Тони», номинант на премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA), Стокард Ченнинг (обладательница премий «Эмми» и «Тони»), Джаред Гилман (номинант на премию «Молодой актер») и другие комедийные звезды Америки.

Кадр из фильма "Злые соседи"

Вот за что хочется похвалить фильм с первых секунд — это за погружение в атмосферу. Музыкальное сопровождение не отпускает до самого конца, создавая интригу.

Взаимоотношения людей, привыкших к разной жизни, план мести, ирония — все это про фильм «Злые соседи». Битва за территорию начинается, присоединяйтесь!

Что посмотреть, если понравился фильм «Злые соседи»

«Вторая жизнь Уве», 2015

Фильм о пожилом ворчуне Уве, который достает своих соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде любых мелочей: брошенный не туда мусор, неправильно припаркованная машина, выгул собак на газоне. В один момент у него появляются новые соседи.

Описать их можно одним словом — легкомысленные. Зная себя, Уве приходит в ярость от того, что папаша даже гвоздь вбить не способен. Зато главный герой умеет все: везде идеальный порядок, что в доме, что в гараже, что в мыслях. Вот только жизнь давно потеряла смысл. Жена умерла и поводов для радости больше нет. Смогут ли соседи найти общий язык, рассказывать не будем. Лучше увидеть своими глазами как Уве сражается со своим внутренним «Я».

«И повсюду тлеют пожары», 2020