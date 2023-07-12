«Держись, Гарри, конец близок»: премьера фильма «Злые соседи»
Крики, скандалы, шумные машины и ранний подъем от стука молотка — все эти слова знакомы людям, у которых соседи по участку затеяли ремонт. Так был нарушен и покой Гарри Марча, главного героя кинокартины «Злые соседи».
Мировая премьера была в декабре 2022 года, в России фильм выйдет 13 июля.
Это история о писателе на пенсии, который живет со своей говорящей собакой. Безмятежная жизнь, тишина. Но покой в один миг нарушается, когда мультимиллионер начинает стройку напротив его тихого дома на острове в Хэмптоне.
Для Гарри гигантский особняк олицетворяет фетишистские и коррумпированные излишества, которые разрушили современную цивилизацию. А, значит, будет сражение за территорию.
Режиссер комедии Уоррен Брок, «Злые соседи» — его дебютная работа. Принесет ли она ему успех — покажет время.
Актерский состав более именитый: Фрэнк Ланджелла (лауреат четырех премий «Тони», номинант на премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA), Стокард Ченнинг (обладательница премий «Эмми» и «Тони»), Джаред Гилман (номинант на премию «Молодой актер») и другие комедийные звезды Америки.
Вот за что хочется похвалить фильм с первых секунд — это за погружение в атмосферу. Музыкальное сопровождение не отпускает до самого конца, создавая интригу.
Взаимоотношения людей, привыкших к разной жизни, план мести, ирония — все это про фильм «Злые соседи». Битва за территорию начинается, присоединяйтесь!
Что посмотреть, если понравился фильм «Злые соседи»
«Вторая жизнь Уве», 2015
Фильм о пожилом ворчуне Уве, который достает своих соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде любых мелочей: брошенный не туда мусор, неправильно припаркованная машина, выгул собак на газоне. В один момент у него появляются новые соседи.
Описать их можно одним словом — легкомысленные. Зная себя, Уве приходит в ярость от того, что папаша даже гвоздь вбить не способен. Зато главный герой умеет все: везде идеальный порядок, что в доме, что в гараже, что в мыслях. Вот только жизнь давно потеряла смысл. Жена умерла и поводов для радости больше нет. Смогут ли соседи найти общий язык, рассказывать не будем. Лучше увидеть своими глазами как Уве сражается со своим внутренним «Я».
«И повсюду тлеют пожары», 2020
Элена Ричардсон, главная героиня картины, — одна из самых влиятельных женщин Шейкер-Хайтс. В ее жизни все разложено по полочкам: везде порядок и неоспоримая дисциплина, а придерживаться этих устоев должны все вокруг. Но в один момент в город переезжает полная противоположность Элены — своенравная и не терпящая ограничений художница Миа Уоррен. Сразу понятно — будет противостояние. Взаимоотношения женщин доходят до того, что этот город слишком тесен для них обеих. Как они с этим справятся — смотрите в мини-сериале.