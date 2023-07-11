В прокат выходят «Джонни», «Кентавр» и «Круче некуда»

В четверг, 13 июля, в российский прокат выходит картина Алексея Рыбина «Джонни», прообразом главного героя в которой стал лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко, сыгранный Николаем Фоменко.

© Кадр из фильма "Круче некуда"

Также на больших экранах покажут фильм «Злые соседи» о борьбе чудаковатого старика с мультимиллионером и триллер о таксисте «Кентавр», спродюсированный Ильёй Найшуллером.

Видео дня

Ещё один новый проект — фильм Скотта Во «Круче некуда», в котором герои Джеки Чана и Джона Сины борются с преступностью будущего.

«Джонни»

Новая режиссёрская работа Алексея Рыбина — это музыкальная комедия-размышление о том, что было бы, если бы Майк Науменко дожил до наших дней. События разворачиваются в двух временных периодах — в 1980-х и в современности. В первом случае молодой рок-музыкант Джонни (Андрей Дидик), чей образ списан с лидера группы «Зоопарк», пытается отстоять свои взгляды на мир, творчество и остаться самим собой. А вот жизнь его возрастного героя, сыгранного Николаем Фоменко, — это результат той самой борьбы, поразившей как минимум современную молодёжь, входившую в фокус-группы фильма.

«Молодёжь, которой показывали кадры, говорила: «Да он что, дурак? Да он демон, ему предлагают в Америку — он отказывается! Ему предлагают сейчас стадионы, чтобы играть старые хиты, — он отказывается! Ему бабки предлагают — он отказывается! Да он ненормальный какой-то, алкаш — вот и всё». И вот эта невозможность существования в мире очень практичном, эта душа, принципы, энергия, которая сжигает изнутри, нежелание жить на компромиссах, конечно, ведут к гибели. Поэт в России больше, чем поэт», — рассказал Николай Фоменко в разговоре с «Фонтанкой.Ру».

В картине прозвучат кавер-версии песен, написанных Науменко.

«Кентавр»

Сюжет триллера «Кентавр» вращается вокруг водителя такси Саши (Юра Борисов) и его пассажирки Лизы (Анастасия Талызина). Саша вежлив и обходителен, но в какой-то момент девушка задаётся вопросом: а так ли он прост, как хочет казаться? Тот ли он, за кого себя выдаёт?

Постановкой картины занимался Кирилл Кемниц («Zомби каникулы»). Одним из продюсеров выступил Илья Найшуллер («Я худею», «Молодой человек»), а сценарий написал Михаил Зубко (Happy End).

Во время очной защиты проектов лидеров кинопроизводства в Фонде кино в 2022 году отмечалось, что около 25 минут в ленте занимает «убойный найшуллеровский экшен».

«Кентавр» открыл фестиваль нового российского кино «Горький fest» в 2023 году.

«Нам очень приятно, что фестиваль выбрал «Кентавра» в качестве фильма открытия. С одной стороны, это жанровый проект, но если посмотреть глубже, то темы, которые раскрываются в фильме, затрагивают целый ряд острых социальных проблем нашего общества», — приводит слова продюсера Дмитрия Литвинова «Бюллетень кинопрокатчика».

Известно, что при работе над лентой авторы вдохновлялись такими картинами, как «Брат» Алексея Балабанова и «Текст» Клима Шипенко.

«Злые соседи» (Angry Neighbors)

Сюжет комедии Уоррена Брока основан на бестселлере Роджера Розенблатта и вращается вокруг вражды чудаковатого пожилого писателя на пенсии Гарри Марча (Фрэнк Ланджелла) с его соседом-мультимиллионером. Последний решает построить особняк прямо напротив дома главного героя, для которого подобные излишества олицетворяют всё самое ненавистное, что, по его мнению, разрушило современную цивилизацию.

Начинается полномасштабная соседская война с применением всех подручных средств, отступать в которой не намерен никто. Правда, на стороне богача почти неисчерпаемые ресурсы, а у Марча есть только его изобретательность и говорящий пёс Гектор.

«Круче некуда» (Hidden Strike)

По сюжету новой картины режиссёра Скотта Во («Need for Speed: Жажда скорости», «Неудержимые 4») в недалёком будущем человечество воюет за нефть. Команда международных преступников решает провернуть ограбление века, но на их пути встают два наёмника, поначалу принявшие друг друга за противников.

Сюжет и трейлер «Круче некуда» местами напоминают «Безумного Макса» — даже цветовая гамма будто перенесена из «Дороги ярости», — но с характерными для фильмов с Джеки Чаном экшеном и комедийными эпизодами.