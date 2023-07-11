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3 документальных фильма 2023 года, которые стоит увидеть

В 2023 году вышло много познавательных документальных фильмов. "Рамблер" расскажет о трех кинолентах, которых стоят вашего внимания.

3 документальных фильма 2023 года, которые стоит увидеть
© Кадр из фильма "Беслан. Три дня навсегда"

"Тонкое искусство пофигизма"

Кадр из фильма "Беслан. Три дня навсегда"

В основу документального фильма лег одноименный бестселлер Марка Мэнсона. Автор книги призывает принять все свои недостатки, выйти из вечной гонки к успеху, не ставить в приоритет деньги и имущество, а сконцентрироваться на других ценностях. Ведь в этом и кроется секрет жизни.

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"Беслан. Три дня навсегда"

"Беслан. Три дня навсегда"

Документальный фильм рассказывает о трагедии, которая произошла первого сентября 2004 года в школе номер один города Беслан. Бывшие ученики уже выросли, обзавелись своими семьями, добились успеха, но события тех трех ужасных дней навсегда останутся в их в памяти.

"Эмбер: Девушка, стоящая за спасением"

Кадр из фильма "Эмбер: Девушка, стоящая за спасением"

Девочку по имени Эмбер Хагерман похитили 13 января 1996 года в Техасе, и через четыре дня было обнаружено ее тело. Прошло много лет, но убийцу так и не удалось найти. Через девять месяцев после трагедии была создана специальная организация Amber Alert по поиску пропавших детей.

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