Фильм "Кентавр" режиссера Кирилла Кемница выходит в российский прокат 13 июля.

Прежде всего стоит отметить, что наконец-то в России удалось снять крепкий триллер с элементами нуара, еще и с социально ответственной составляющей (на индустриальном языке она обозначается международным термином "Импакт").

Картину уже поспешили назвать "российским ответом "Таксисту" Мартина Скорсезе". Однако фильм получился самобытным, причем сделанном на мировом уровне - такой не стыдно продать в кинотеатры любой страны и показать на большом фестивале класса "А".

Роднит обе работы лишь то, что главный герой - таксист, который в определенный момент оказывается втянут в дела криминального мира. К тому же в такси появляется красивая девушка...

Юра Борисов играет таксиста в фильме "Кентавр". Название - от того, что этот парень буквально сросся со своей машиной - она словно его продолжение. Саша - герой Борисова - отличный психолог, он многое понимает о своих пассажирах, однако сам же им об этом и говорит: такое бывает только в кино. При этом, когда в машине появляется красивая девушка Лиза - ей удается запутать проницательного таксиста, - он не понимает про нее ничего, что еще больше его заинтриговывает...

Кирилл Кемниц, режиссер картины, категорически против того, чтобы будущим зрителя раскрывали подробности сюжета, и он прав. Предоставим слово ему самому - пусть расскажет о своем фильме.

Как появилась идея фильма?

Кирилл Кемниц: Идею подал Михаил Зубко. У нашего героя есть прообраз в реальной жизни - знакомый Михаила. Не хочу раскрывать все особенности сюжета, но мы взяли за основу настоящий прототип персонажа с необычной судьбой, а потом добавили от себя какие-то вещи, придумали основную интригу. Так родился фильм.

Основное действие фильма происходит ночью. Создавало ли это дополнительные сложности в работе?

Кирилл Кемниц: Да, конечно. Во-первых, весь фильм полностью был снят ночью, то есть месяц вся съемочная группа жила по ночам. Мне, как ночному жителю, сове, это далось легко, ночь - мое время. Однако многим было очень тяжело. Особенно когда снимали пять дней подряд, это стало испытанием для группы. Но они все молодцы, работали максимально бодро, насколько могли.

Во-вторых, мы снимали фильм весной. Например, в последний съемочный день ночь была пять часов. Всего пять часов темноты, поэтому в какие-то моменты мы вокруг строили темный короб и снимали героев на хромакее или снимали какие-то детали в автомобиле в этот момент. Но чаще мы очень долго готовились, по четыре-пять часов, а потом за пять-шесть часов снимали в быстром темпе и без репетиций.

Как подбирался актерский состав? Кого еще рассматривали на главные роли?

Кирилл Кемниц: Я видел именно Юру Борисова в главной роли, но сначала проект был не такого масштаба, чтобы мы могли пригласить актера такого уровня. Однако потом, когда мы стали работать с нашими продюсерами, то у нас появилась большая поддержка с их стороны, а также возможность пригласить Юру. К счастью, ему понравилась история и он согласился. О каком актере я мечтал, того и заполучил.

А на роль девушки я отсмотрел огромное количество актрис и провел много проб. Для этой роли нужна была особенность: героиня должна быть одновременно и очень хрупкой, и ранимой, и в какие-то моменты дерзкой и сильной. Это интересная трансформация героини, и, как мне показалось, на пробах лучше всего с ней справилась Настя Талызина. Поэтому выбрали ее, и за все время я ни минуты не жалел об этом.

Юра Борисов сам исполнял все сцены с вождением или его подменял каскадер?

Кирилл Кемниц: Конечно, он не везде сам исполнял все сцены с вождением. В фильме большое количество трюков, и их выполняли профессиональные каскадеры. Юра водил лишь там, где они разрешали ему это делать. Но Юра очень хорошо водит, он даже по-настоящему поработал какое-то время таксистом. Он получил лицензию и возил обычных людей, чтобы лучше вжиться в роль.

Расскажите о работе звукорежиссера. Как подбирали музыку и звуки к фильму? Создавали ли композиции специально для него?

Кирилл Кемниц: Конечно, мы создали музыку для нашего фильма. Даша Чаруша - композитор фильма. Кроме того, она написала прекрасные песни. Я долго и скрупулезно выбирал голоса исполнителей для этих песен.

Звук играет большую роль в фильме. Автомобиль - это отдельный персонаж, и его характер мы отображали именно звуком. Мы долго выбирали, каким образом звучит мотор нашего автомобиля, в какой сцене и как может меняться его звук, потому что это определенный характер.

Какие были захватывающие моменты во время съемок?

Кирилл Кемниц: Один из захватывающих моментов для меня - это когда мы с Робертом, моим оператором, рискнули снять большую однокадровую историю без репетиций. Мы сделали 25 дублей, и мне кажется, у нас очень классно получилось.

Какие фильмы послужили для вас вдохновением?

Кирилл Кемниц: Я долго думал, какой же фильм я снимаю. В какой-то момент понял, что это корейский боевик. Они очень драматичные, романтизированные, красивые, напряженные, часто действие в них происходит ночью. Я поклонник корейского кино, и, наверное, одним из референсов у меня был "Горечь и сладость". Кроме того, "Драйв", "Лок", "Водила", "Такси", "Текст". В общем, разные автомобильные экшн-фильмы.

Между тем

Та же прокатная компания, "Атмосфера Кино", что выпускает в прокат "Кентавра", объявила на этой неделе о дате появления в кинотеатрах новой долгожданной экранизации "Мастера и Маргариты".

Картина, снятая по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, выйдет к зрителям 25 января 2024 года. Главные роли в ней сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.