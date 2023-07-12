В новом «Супермене» появится Зеленый фонарь

Орлица — Изабела Мерсед

Мистер Террифик — Эди Гатеги

Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под началом Джеймса Ганна (трилогия «Стражи Галактики»), он же и снимет дебютное кино по своему же сценарию. Премьера состоится ровно через два года, в июле 2025 года, а съёмки начнутся в январе 2024 года.