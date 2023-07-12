Критики назвали "Оппенгеймер" Нолана "впечатляющим"

Первые просмотры критиками профильных изданий "Оппенгеймера" режиссера Кристофера Нолана оставили их очень довольными. Положительные отзывы характеризуют картину как "дерзкую" и называют "впечатляющим достижением".

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Репортер The Los Angeles Times считает фильм лучшим среди творений режиссера и восхищен тем, как "он сочетает в себе его признанное визуальное мастерство с одним из самых глубоких погружений в характеры в американском кино последнего времени".

Критика из Total Film "Оппенгеймер" буквально ошеломил. Он отметил великолепное исследование характера, а также игру Киллиана Мерфи. "Эпическая историческая драма, но с отчетливо нолановской чувственностью: напряжение, структура, чувство масштаба, поразительный звук, замечательные визуальные эффекты", - написал Мэтт Мейтум.

Журналист Associated Press оценил великолепную и тонкую игру всего актерского состава, а фильм назвала "выдающимся достижением правдивой, лаконичной адаптации". К хвалам присоединяется и обозреватель The Sunday Times, нарекая картину смелой, изобретательной, сложной, выражая уверенность, что она "потрясет аудиторию".