9 лучших анимационных трилогий для марафонного просмотра

Три — для кого-то цифра счастливая. Это относится даже к вымышленным персонажам, которые могут появиться не в одном мультфильме.Вы всё поняли верно, Тлум.Ру вспоминает 9 лучших анимационных трилогий.

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Эта подборка заинтересует тех, кто мечтает устроить киномарафон для семьи и не знает, в какую степь податься.

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Заранее сделаем ремарку: не у всех из представленных ниже трилогий действительно три части, где-то мелькают и четвёртые, о которых мы хоть и упоминаем, но предпочитаем на них внимание не сосредотачивать. Даже самые продуманные истории рано или поздно начинают рассыпаться в лоскуты. Как правило, за три части этого не происходит, а дальше дело за сценаристами, зрителями и обыкновенной удачей.

№ 9: «Американская история»

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Забавные и лёгкие приключения мышонка Фивела — один из старожилов нашего списка. Этот герой, пусть и юн, зато не наивен. Он прирождённый путешественник, и с радостью берёт с собой зрителей: к воде, к Дикому Западу, к Нью-Йорку, вливающемуся в промышленную революцию. Фивел мал, да удал, ему сопутствует удача. Первый мультфильм является отсылкой на биографию американского композитора еврейского происхождения Ирвинга Берлина.Здесь мы осторожно закрыли глаза на наличие четвёртой части — вы были предупреждены!

№ 8: «Король Лев»

От маленького львёнка к царю зверей. История, которую часто сравнивают со страстями, вышедшими из-под пера Шекспира! Симба сумел когтями вырвать своё законное место из лап гнусного родственника. Как мы знаем, история циклична, так что одна из её вариаций произошла с Киарой — дочкой Симбы и Налы. Ну, а третья часть, увы, лишь косвенно связана с царскими особами, внимание в ней уделено двум комедийными персонажам-неразлучникам — Тимону и Пумбе. И это отличное завершение трилогии, когда нота лёгкая, воздушная и звонкая.

№ 7: «Мадагаскар»

Из обитателей зоопарка в настоящих звёзд. Да, путь компании оказался поистине тернист и труден: поплавали, в родственниках разочаровались, в том, как грузоперевозками сложно заниматься, убедились на собственных шкурах. Помотало их знатно; не зря — сплотились не на шутку, из каких-то там знакомых они стали настоящими друзьями, готовыми друг за другом не только через огонь и воду, но и цирковые обручи в нужный момент проскользнуть. Если друг познаётся в беде, то Марти и ко в синхронности своих действий убедились на несколько жизней вперёд.

№ 6: «Гадкий я»

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Всего-то какой-то крайне высокий, угрюмый и лысый мужчина решает забрать себе Луну. Всего-то он становится опекуном трёх девчонок. Всего-то он… Гадкий! Да? Как бы не так. Максимально семейная франшиза показывает, что открыть сердце любви и спокойствию просто: сперва требуется захотеть, это неплохой старт, и каждый день, даже если понемногу, важно работать в выбранном направлении. Так вот Грю стал своей противоположностью, ну, почти, миньоны-то остались с ним, а то кто он без сборища жёлтых смешливых помощников?

№ 5: «Тачки»

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Тачек много не бывает, Доминик Торетто согласился бы с этим утверждением, будь он реальным персонажем. Впрочем, крутость не зависит от того, в каком из миров вы находитесь, это касается и Молнии Маккуина, проехавшего легендарный путь. Из новичка и мечтателя он стал звездой, вдохновителем! Первая часть обучает смирению, вторая показывает бунт, третья — сама неизбежность. И уж разнообразие тачек зашкаливает, как и количество не столько поворотов дороги, сколько неожиданных и необходимых зрителям вывертов руля сюжетного. Все мы немного машины, да, без лошадиных сил, но сердце-то стучит в груди? И пока стучит — гонка не окончена.

№ 4: «Кунг-фу Панда»

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Everybody was Kung Fu fighting, hu, ha! Вы наверняка знаете самую запоминающуюся строчку песни «Kung Fu Fighting» Карла Дугласа, она является заглавным саундтреком первой части самого тяжеловеса анимации, знающего толк в единоборствах. Это путь от изгоя к герою, путь, на котором приходится прощаться с наставником и не забывать, что тумаки раздавать стоит только на специально отведённой для этого площадке. По, несмотря на любовь к кунг-фу, всегда сначала пытался вразумить врагов словесно, потом уже переходил к демонстрации мастерства. И, кстати, это один из самых бодипозитивных мультфильмов. Четвёртая часть выйдет в следующем году, ждём-ждём.

№ 3: «Шрек»

Жил-был огр, любящий уединение и отсутствие громких звуков. Встретил он как-то осла, с которым в квест пошёл волшебный. Дальше была принцесса Фиона, заговор лорда Фаркауда и поцелуй настоящей любви. Жизни Шрека можно позавидовать по множеству параметров! У него прелестные карапузы, лучшая жена во всём сказочном мире, да и круг друзей заметно расширился. Не страшны огру никакие заклинания и злодеи. Настолько не страшны, что студия DreamWorks наконец-то решилась на то, что зрители требовали до неприличного долго — следующая часть теперь не за такими уж высокими горами. Трилогией эта сказка всё же лучше, как ни крути. Прости, четвертая часть.

№ 2: «История игрушек»

Сперва Вуди и Базз были соперниками, потом быстро — за время первой части — стали вынужденными напарниками. Зрители смекнули, что за историей о настоящей жизни игрушек скрывается явно нечто большее. Как смекнули, так и за несколько лет получили полное подтверждение. «История игрушек» — это то самое, что можно посмотреть в любом возрасте, даже без звука, по одной лишь мимике, вы поймёте происходящее интуитивно: когда смеяться, плакать, переживать за жизни игрушек (да, та сцена с переработкой мусора, пожалуй, оставила след в памяти не одного поколения зрителей).

И, конечно, мы прекрасно знаем, что есть четвёртая часть, самая-самая завершающая; несмотря на то, как тихо, мирно и предсказуемо расходятся пути Вуди и Базза, это событие скорее выбивается из привычной колеи, для многих финал — третья часть, не четвёртая. И кстати, пятая-то тоже будет, несмотря на всю «финальность» четвёртой. Такие дела.

№ 1: «Как приручить дракона»

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История взросления, влюблённости, сражений, смирения с несовершенством жизни. О том, как приручить дракона, можно говорить долго и упорно. Иккинг и Беззубик, точно два главных столпа повествования, прошли мощный эволюционный путь — один научил людей, как обращаться с драконами, другой же повлиял на своё сообщество точно с такой же стороны. Если не верите в силу диалога и мягкого способа решения конфликтов, то тот самый КПД вы явно не смотрели. И драконы типа Беззубика на самом деле, пусть и нереальны, зато с лёгкостью найдутся в облике другого человека, а может даже и в вас самих? Вы как, готовы приручить, а в случае чего — отпустить?