9 лучших анимационных трилогий для марафонного просмотра
Три — для кого-то цифра счастливая. Это относится даже к вымышленным персонажам, которые могут появиться не в одном мультфильме.Вы всё поняли верно, Тлум.Ру вспоминает 9 лучших анимационных трилогий.
Эта подборка заинтересует тех, кто мечтает устроить киномарафон для семьи и не знает, в какую степь податься.
Заранее сделаем ремарку: не у всех из представленных ниже трилогий действительно три части, где-то мелькают и четвёртые, о которых мы хоть и упоминаем, но предпочитаем на них внимание не сосредотачивать. Даже самые продуманные истории рано или поздно начинают рассыпаться в лоскуты. Как правило, за три части этого не происходит, а дальше дело за сценаристами, зрителями и обыкновенной удачей.
№ 9: «Американская история»
- «Американская история» — 1986
- «Американская история 2: Фивел едет на Запад» — 1991
- «Американская история 3: Сокровища острова Манхэттен» — 1998
Забавные и лёгкие приключения мышонка Фивела — один из старожилов нашего списка. Этот герой, пусть и юн, зато не наивен. Он прирождённый путешественник, и с радостью берёт с собой зрителей: к воде, к Дикому Западу, к Нью-Йорку, вливающемуся в промышленную революцию. Фивел мал, да удал, ему сопутствует удача. Первый мультфильм является отсылкой на биографию американского композитора еврейского происхождения Ирвинга Берлина.Здесь мы осторожно закрыли глаза на наличие четвёртой части — вы были предупреждены!
№ 8: «Король Лев»
- «Король Лев» — 1994
- «Король Лев 2: Гордость Симбы» — 1998
- «Король Лев 3: Акуна Матата» — 2004
От маленького львёнка к царю зверей. История, которую часто сравнивают со страстями, вышедшими из-под пера Шекспира! Симба сумел когтями вырвать своё законное место из лап гнусного родственника. Как мы знаем, история циклична, так что одна из её вариаций произошла с Киарой — дочкой Симбы и Налы. Ну, а третья часть, увы, лишь косвенно связана с царскими особами, внимание в ней уделено двум комедийными персонажам-неразлучникам — Тимону и Пумбе. И это отличное завершение трилогии, когда нота лёгкая, воздушная и звонкая.
№ 7: «Мадагаскар»
- «Мадагаскар» — 2005
- «Мадагаскар 2» — 2008
- «Мадагаскар 3» — 2012
Из обитателей зоопарка в настоящих звёзд. Да, путь компании оказался поистине тернист и труден: поплавали, в родственниках разочаровались, в том, как грузоперевозками сложно заниматься, убедились на собственных шкурах. Помотало их знатно; не зря — сплотились не на шутку, из каких-то там знакомых они стали настоящими друзьями, готовыми друг за другом не только через огонь и воду, но и цирковые обручи в нужный момент проскользнуть. Если друг познаётся в беде, то Марти и ко в синхронности своих действий убедились на несколько жизней вперёд.
№ 6: «Гадкий я»
Годы выхода:
- «Гадкий я» — 2010
- «Гадкий я 2» — 2013
- «Гадкий я 3» — 2017
Всего-то какой-то крайне высокий, угрюмый и лысый мужчина решает забрать себе Луну. Всего-то он становится опекуном трёх девчонок. Всего-то он… Гадкий! Да? Как бы не так. Максимально семейная франшиза показывает, что открыть сердце любви и спокойствию просто: сперва требуется захотеть, это неплохой старт, и каждый день, даже если понемногу, важно работать в выбранном направлении. Так вот Грю стал своей противоположностью, ну, почти, миньоны-то остались с ним, а то кто он без сборища жёлтых смешливых помощников?
№ 5: «Тачки»
Годы выхода:
Тачек много не бывает, Доминик Торетто согласился бы с этим утверждением, будь он реальным персонажем. Впрочем, крутость не зависит от того, в каком из миров вы находитесь, это касается и Молнии Маккуина, проехавшего легендарный путь. Из новичка и мечтателя он стал звездой, вдохновителем! Первая часть обучает смирению, вторая показывает бунт, третья — сама неизбежность. И уж разнообразие тачек зашкаливает, как и количество не столько поворотов дороги, сколько неожиданных и необходимых зрителям вывертов руля сюжетного. Все мы немного машины, да, без лошадиных сил, но сердце-то стучит в груди? И пока стучит — гонка не окончена.
№ 4: «Кунг-фу Панда»
- «Кунг-фу Панда» — 2008
- «Кунг-фу Панда 2» — 2011
- «Кунг-фу Панда 3» — 2016
Everybody was Kung Fu fighting, hu, ha! Вы наверняка знаете самую запоминающуюся строчку песни «Kung Fu Fighting» Карла Дугласа, она является заглавным саундтреком первой части самого тяжеловеса анимации, знающего толк в единоборствах. Это путь от изгоя к герою, путь, на котором приходится прощаться с наставником и не забывать, что тумаки раздавать стоит только на специально отведённой для этого площадке. По, несмотря на любовь к кунг-фу, всегда сначала пытался вразумить врагов словесно, потом уже переходил к демонстрации мастерства. И, кстати, это один из самых бодипозитивных мультфильмов. Четвёртая часть выйдет в следующем году, ждём-ждём.
№ 3: «Шрек»
- «Шрек» — 2001
- «Шрек 2» — 2004
- «Шрек Третий» — 2007
Жил-был огр, любящий уединение и отсутствие громких звуков. Встретил он как-то осла, с которым в квест пошёл волшебный. Дальше была принцесса Фиона, заговор лорда Фаркауда и поцелуй настоящей любви. Жизни Шрека можно позавидовать по множеству параметров! У него прелестные карапузы, лучшая жена во всём сказочном мире, да и круг друзей заметно расширился. Не страшны огру никакие заклинания и злодеи. Настолько не страшны, что студия DreamWorks наконец-то решилась на то, что зрители требовали до неприличного долго — следующая часть теперь не за такими уж высокими горами. Трилогией эта сказка всё же лучше, как ни крути. Прости, четвертая часть.
№ 2: «История игрушек»
- «История игрушек» — 1995
- «История игрушек 2» — 1999
- «История игрушек: Большой побег» — 2010
Сперва Вуди и Базз были соперниками, потом быстро — за время первой части — стали вынужденными напарниками. Зрители смекнули, что за историей о настоящей жизни игрушек скрывается явно нечто большее. Как смекнули, так и за несколько лет получили полное подтверждение. «История игрушек» — это то самое, что можно посмотреть в любом возрасте, даже без звука, по одной лишь мимике, вы поймёте происходящее интуитивно: когда смеяться, плакать, переживать за жизни игрушек (да, та сцена с переработкой мусора, пожалуй, оставила след в памяти не одного поколения зрителей).
И, конечно, мы прекрасно знаем, что есть четвёртая часть, самая-самая завершающая; несмотря на то, как тихо, мирно и предсказуемо расходятся пути Вуди и Базза, это событие скорее выбивается из привычной колеи, для многих финал — третья часть, не четвёртая. И кстати, пятая-то тоже будет, несмотря на всю «финальность» четвёртой. Такие дела.
№ 1: «Как приручить дракона»
Годы выхода:
- «Как приручить дракона» — 2010
- «Как приручить дракона 2» — 2014
- «Как приручить дракона 3» — 2019
История взросления, влюблённости, сражений, смирения с несовершенством жизни. О том, как приручить дракона, можно говорить долго и упорно. Иккинг и Беззубик, точно два главных столпа повествования, прошли мощный эволюционный путь — один научил людей, как обращаться с драконами, другой же повлиял на своё сообщество точно с такой же стороны. Если не верите в силу диалога и мягкого способа решения конфликтов, то тот самый КПД вы явно не смотрели. И драконы типа Беззубика на самом деле, пусть и нереальны, зато с лёгкостью найдутся в облике другого человека, а может даже и в вас самих? Вы как, готовы приручить, а в случае чего — отпустить?
Желаем всем приятного просмотра.