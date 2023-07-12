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Сын продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко и дочь рэпера Тимати Алиса снимутся в ремейке фильма "Три мушкетера"

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Гном Гномыч вместе с дочерью рэп-исполнителя Тимати Алисой Юнусовой сыграют в фильме "Три мушкетера" с участием актера Михаила Боярского. Об этом Рудковская написала в своем телеграм-канале.

Гном Гномыч и Алиса Юнусова снимутся в ремейке "Трех мушкетеров"
© Соцсети

По словам продюсера, ее сын Александр Плющенко (Гном Гномыч) сыграет Д’Артаньяна, а дочь Тимати Алиса Юнусова исполнит роль юной Миледи. В проекте появится и Михаил Боярский, который сыграл главного героя в оригинальном фильме.

Яна Рудковская сообщила, что с нетерпением ждет возможности увидеть сына в гриме:

"Интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями".

Оригинальный фильм, "Д’Артаньян и три мушкетера", сняли по роману "Три мушкетера" Александра Дюма в 1978 году. Режиссером стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сыграли в картине Михаил Боярский. Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Александр Трофимов, Маргарита Терехова, Алиса Фрейндлих, Борис Клюев и другие известные актеры.

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Ранее Яна Рудковская рассказала о планах родить дочку.

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