Как "Миссия невыполнима" стала одной из самых успешных франшиз

12 июля в мировой прокат выходит "Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1".

Несмотря на то что официального выхода в России не ожидается, рассказываем, что известно о новом фильме, и вспоминаем историю проекта.

"Ваша миссия, если вы согласитесь на нее, превратить сериал, вышедший 30 лет назад, в фильм, который станет хитом и будет жить еще 30 лет" — вероятно, с такими мыслями Том Круз приступал к работе над первой частью франшизы "Миссия невыполнима" в 1996 году.

Не все знают, что в основу сценария этого шпионского боевика лег одноименный сериал 1960-х годов, а Круз на протяжении уже 27 лет выступает не только исполнителем главной роли, но и продюсером.

ТАСС

В центре сюжета каждой части — опасные приключения агента Итана Ханта, от действий которого зависит безопасность человечества. Рассказываем, что известно об одной из самых успешных и долгоиграющих франшиз, а также о том, чего ожидать от нового фильма.

К середине 1990-х Том Круз уже был звездой первой величины: он работал с Мартином Скорсезе и Ридли Скоттом, стабильно снимался в оскароносных фильмах, лично получал номинации на главную кинопремию (например, за роль в "Интервью с вампиром") и мог похвастаться "Золотым глобусом" за роль в драме "Рожденный четвертого июля". К тому же еще и признавался различными изданиями одним из главных секс-символов Голливуда. На волне успеха Круз задумался о карьере продюсера: так, в 1993 году вместе с партнером Полой Вагнер он основал компанию Cruise/Wagner Productions.

Первым проектом, который они решили запустить, был фильм "Миссия невыполнима". Дело в том, что с 1966 по 1973 год в Америке по телевидению шел одноименный сериал. Круз обожал его и предположил, что многосерийная история про спецагентов может с легкостью превратиться в блокбастер.

К тому же в это время с успехом и семью номинациями на "Оскар" вышел "Беглец" с Харрисоном Фордом в главной роли — триллер, созданный по мотивам другого популярного сериала из 60-х.

Сериал "Миссия невыполнима" рассказывал об отряде агентов, которые сталкивались со сложными секретными заданиями: предотвращали убийства политиков и знаменитостей, сражались с мафией, срывали планы злодеев по захвату власти, спасали важные документы и не только. При этом многие операции проводились в странах Восточной Европы. Конечно, Круз и его команда не стали полностью копировать сериал, скорее вдохновлялись им: изменили героев, но сохранили суть проблем, с которыми те встречаются. К тому же, отдавая дань прошлому, решили снимать фильм на пленку и использовать минимум компьютерной графики, оставили название, оригинальный (и ставший легендарным) саундтрек из 60-х, написанный Лало Шифриным, а еще переняли некоторые детали — например, видеопослания от штаба по-прежнему начинались с фразы "Ваша миссия, если вы согласитесь на ее выполнение…", а заканчивались самоуничтожением ролика.

Миссия выполнима

Крузу удалось убедить Paramount Pictures, что его любимый сериал достоин перерождения на большом экране, и компания выделила на производство $80 млн. Режиссером выступил мастер триллеров Брайан Де Пальма ("Лицо со шрамом", "Неприкасаемые"). В первой части по сравнению с последующими было совсем немного экшена, а без перестрелок и вовсе обошлись. Ставку делали скорее на сценарные повороты: агент Итан Хант, которого играл Том Круз, по сюжету оказался подозреваемым в предательстве своих коллег, однако в итоге выяснилось, что его самого подставил руководитель команды агентов Джим Фелпс (Джон Войт) — добродушный с виду, но коварный по сути персонаж.

Премьера состоялась в 1996-м, и фильм был принят зрителями на ура: в прокате он собрал более $450 млн и отбил производственный бюджет больше чем в пять с половиной раз. Критикам "Миссия" тоже понравилась, но они отмечали в первую очередь художественную и техническую стороны картины, а вот сюжет показался им даже слишком усложненным.

ТАСС

После успеха первой части Paramount Pictures выделила $125 млн на продолжение. Несмотря на нападки критиков по отношению к сценарию, создатели картины решили не сокращать сюжетные линии. Скорее, наоборот, усилили их — выполняя новую миссию, Итан влюбился в свою напарницу, и зрители следили за развитием их отношений. Добавили во вторую часть и экшен: с тех пор обилие эффектных сцен с погонями, перестрелками, взрывами и нарастающей атмосферой тревоги стало отличительной чертой проекта.

"Миссия невыполнима — 2" вышла в 2000-м и со сборами более чем $546 млн стала самым кассовым фильмом года. В 2006-м, 2011-м, 2015-м и 2018-м были созданы еще четыре части, при этом ни одна из них не провалилась в прокате: прибыль вновь превышала потраченный бюджет в несколько раз. К тому же рейтинг каждого нового фильма, если ориентироваться на агрегатор Rotten Tomatoes, только рос, что бывает крайне редко: гораздо чаще последующим частям той или иной картины не удается повторить успех первого эпизода.

Главный по экшену

Над разными частями франшизы работали разные съемочные команды. Лишь во время производства картины "Миссия невыполнима. Племя изгоев" (2015) у проекта появился постоянный режиссер — Кристофер Маккуорри ("Топ Ган: Мэверик", "Джек Ричер", "Грань будущего"). Он же снял "Миссия невыполнима. Последствия" (2018), новую часть "Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1" (2023) и он же собирается продолжать руководить созданием следующих серий.

Однако главная константа проекта, конечно же, Том Круз. Актер уже почти 30 лет доказывает, что любая миссия выполнима, особенно когда берется сам выполнять на площадке сложнейшие трюки. Круз — своего рода адреналиновый маньяк, и в первую очередь благодаря ему фильмы про Итана Ханта превратились в аттракцион экшен-сцен. Актер обожает рисковать своей жизнью и на съемках отказывается от помощи каскадеров: он сам сражается, даже если нож должен оказаться в паре миллиметров от его глаза, сам карабкается по отвесной стене небоскреба "Бурдж-Халифа" высотой 828 м, сам взлетает на самолете, держась за его дверцу снаружи, и сам прыгает с парашютом.

По возможности на съемочной площадке предусматривают подстраховку, но иногда эксперименты Круза все же заканчиваются травмами. Например, на съемках шестого фильма в Лондоне он сломал лодыжку, когда пытался перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома. Впрочем, сложности актера не останавливают: в новой части мы увидим, как он по скалам несется на мотоцикле и падает в пропасть.

ТАСС

Чтобы быть в форме и отдаваться захватывающему процессу по полной, Круз месяцами готовится к съемкам — придерживается диет, тренируется, отрабатывает и репетирует трюки. "Ты никогда не отрываешься от Тома. Я думаю, именно это помогает вывести аудиторию на совершенно новый уровень, потому что они знают, что их не обманывают. Он с вами на протяжении всего пути, и это не какое-то компьютерное действие", — рассказывал в интервью координатор трюков Уэйд Иствуд.

Чего ожидать от нового фильма

"Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1" — седьмой фильм франшизы, производство которого из-за пандемии растянулось на несколько лет. Возможно, в том числе и это повлияло на то, что у картины крайне высокий рейтинг ожидания — на агрегаторе Rotten Tomatoes он составляет 98%. Седьмая часть будет самой продолжительной, ее хронометраж — 2 часа 36 минут. А еще у "Смертельной расплаты" рекордный для франшизы бюджет — $290 млн, что почти в два раза превышает суммы, которые в среднем выделялись на производство предыдущих частей.

Как говорят создатели, в новом фильме Итан Хант и его напарники столкнутся с самым сложным заданием в своей карьере. Им предстоит найти две половинки ключа, который обеспечивает доступ к некой опасной программе искусственного интеллекта, известной как Сущность (The Entity). Она якобы обладает собственным разумом и способна контролировать абсолютно все цифровые устройства, а оказавшись не в тех руках, может перевернуть судьбу человечества. В погоне за ключом Итан сталкивается с врагом из прошлого и попадает в ловушки искусственного интеллекта.

К ролям коллег Итана Ханта вернулись актеры из прошлых частей: Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Винг Реймз. А вот злодей в фильме будет новый — его сыграл Эсай Моралес. По словам критиков, которые уже посмотрели картину, в "Смертельной расплате" немало визуальных отсылок к прошлым частям — например, есть экшен-сцена на крыше движущегося поезда, напоминающая о первом фильме.

На съемках новой части Том Круз исполнил самый сложный трюк за всю историю проекта. Выглядит он так: Итан разгоняется на мотоцикле по огромному трамплину на скалах, а затем вместе с байком прыгает с обрыва норвежской горы Хельсеткопен высотой более 1 200 м, в процессе раскрывая парашют.

"Безусловно, это самая опасная вещь, которую я делал в жизни. Мы работали над ней годами. Я хотел сделать это с самого детства", — рассказал в одном из интервью актер.

В действительности трюк состоял из двух частей, что тем не менее не делало его менее жутким: сперва снимали прыжок в пропасть на мотоцикле, а затем спуск актера на парашюте.

Во время подготовки к этой авантюре, по словам Круза, он совершил около 500 прыжков с парашютом и примерно 13 тыс. прыжков на байке со специального насыпного трамплина. В преддверии выхода картины Paramount Pictures даже выпустила небольшую документалку о том, как актер и команда готовились к этой опасной сцене.

Во время съемок актер летел на мотоцикле с горы без страховки шесть раз.

После того как сцену отсняли, режиссер Кристофер Маккуорри сказал: "Единственное, что пугает меня больше, — то, что мы запланировали съемки восьмой "Миссии".