Стало известно о съемках «Трех мушкетеров» с Гном Гномычем и Боярским

Музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила о съемках ремейка «Трех мушкетеров». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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По словам Рудковской, в картине сыграют ее сын Александр Плющенко, известный в сети как Гном Гномыч, дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова, а также народный артист РСФСР Михаил Боярский, исполнивший роль Д'Артаньяна в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Продюсер отметила, что действия фильма покажут детство персонажей. «Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д'Артаньяна. Боярский тоже будет, так что контроль за качеством будет прямо по ГОСТу!» — написала Рудковская.