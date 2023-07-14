21 фильм ужасов, который стоит посмотреть

Ужасы — популярный жанр художественного кинематографа, призванный вызывать у зрителей чувство страха. В категорию фильмов ужасов, или хорроров, входят самые разнообразные картины: слэшеры про маньяков и серийных убийц, мистические киноленты о потустороннем мире, фантастические фильмы о пришельцах и зомби. «Лента.ру» собрала 21 лучший фильм ужасов XX и XXI веков, который напугает даже самых искушенных ценителей жанра.

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Когда появились фильмы ужасов?

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Первые фильмы, в которых сюжет разворачивается вокруг мистических явлений, появились еще в конце XIX века. Тогда это были немые трехминутные зарисовки.

Одним из первых фильмов ужасов считается картина Жоржа Мельеса «Дом Дьявола», снятая в 1896 году

В России первый фильм ужасов сняли в 1909 году. Это была экранизация мистической повести Николая Гоголя «Вий». Правда, пленка с первым советским ужастиком до наших дней не сохранилась.

К концу XX века фильмы ужасов уже стали неотъемлемой частью кинематографа по всему миру. Основной поставщик леденящих кровь хорроров, конечно, Голливуд. Однако хорошие фильмы в этом жанре снимают не только в США.

Какие фильмы ужасов стоит посмотреть?

«Лента.ру» сделала подборку популярных и не очень известных фильмов ужасов разных направлений — от зомби-апокалипсиса до экзотических иранских сюжетов.

Зомби по имени Шон Режиссер: Эдгар Райт

Страна: Великобритания, Франция

Год: 2004

Жанр: ужасы, комедия

Главный герой — обычный парень из Лондона по имени Шон. Его повседневная жизнь напоминает тоскливый сон — неинтересная работа, постоянные разборки с матерью и скандалы с подружкой. Вместе со своим другом-неудачником Эдом Шон постоянно зависает в местной пивной, это его единственная отдушина. И так могла бы пройти вся жизнь главных героев, если бы не зомби-апокалипсис.

«Зомби по имени Шон» — это пародия на популярные фильмы про зомби с отсылками на «Ночь живых мертвецов». Оригинальная комедия с большим количеством шуток, в которой английский юмор переплетается с трагизмом.

Побудь в моей шкуре Режиссер: Джонатан Глейзер

Страна: Великобритания, США, Швейцария

Год: 2013

Жанр: ужасы, фантастика, детектив

Каждый день загадочная девушка выезжает на своей неказистой машине на трассу Эдинбург — Глазго в Британии. Ее цель — мужчины-автостопщики, которых она отзывчиво обещает подбросить. Однако свое слово героиня никогда не держит — еще никто из тех, кто сел в ее машину, не возвращался домой.

«Побудь в моей шкуре» — фантастический триллер со Скарлетт Йоханссон. Подойдет тем, кто любит щекотать себе нервы и разгадывать загадки, как самый настоящий детектив.

Молчание ягнят

Кто-то похищает и убивает молодых девушек по всему Среднему Западу США. Агент ФБР Кларисса Стерлинг отправляется в тюрьму к заключенному маньяку Ганнибалу Лектеру, чтобы тот помог ей понять психологию серийного убийцы. Лектер соглашается, но взамен Кларисса должна поделиться с ним подробностями своей личной жизни.

«Молчание ягнят» — классика американского кино. Фильм — лауреат пяти премий «Оскар», в том числе за главную мужскую роль, которую исполнил Энтони Хопкинс.

Маяк

В центре сюжета — молодой человек, который устраивается помощником смотрителя маяка на богом забытом острове. Сначала все выглядит обыденным, но через какое-то время на маяке начинают происходить странные вещи.

«Маяк» — это многослойный психологический хоррор с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм — одна сплошная метафора, и каждый зритель увидит в нем что-то свое.

Улыбка

Действие фильма происходит в психиатрической клинике. Одна из сотрудниц стала свидетельницей самоубийства — пациентка покончила с собой с жуткой улыбкой на лице. Эту улыбку главная героиня не может забыть, как и слова, которые пациентка произнесла перед смертью.

«Улыбка» — относительно новый американский хоррор, подойдет тем, кто не любит скримеры (прием в кинематографе и разновидность шок-контента, которая подразумевает внезапное появление на экране пугающего кадра в сопровождении страшной музыки. Скример — один из самых простых приемов вызвать у зрителя физиологическую реакцию (вздрагивания или даже вскрики), независимо от того, насколько страшен весь остальной фильм). Фильм скорее не пугает, а причиняет моральный дискомфорт.

Девушка возвращается одна ночью домой

В иранском городе Бэд-Сити обитают вампиры, проститутки, наркоманы и прочие маргиналы. Чтобы выжить, человек должен найти смысл, ради которого он будет бороться за свое существование.

«Девушка возвращается одна ночью домой» — экзотический и остросоциальный хоррор в духе Дэвида Линча. Полнометражный дебют Аны Лили Амирпур, которая также работала над «Сумеречной зоной».

Другие

До окончания Второй мировой войны Грейс прячет своих детей в особняке на отдаленном острове. Ее дети не переносят дневной свет, поэтому мать пристально следит за поведением брата и сестры. Со временем в доме начинают происходить жуткие вещи — потусторонняя сила пытается разрушить убежище главных героев.

«Другие» — фильм-лауреат трех кинопремий «Сатурн», в том числе награду получила Николь Кидман, сыгравшая одну из главных ролей. Также картина получила восемь премий «Гойя». Примечательно, что на момент выхода ленты режиссеру Алехандро Аменабару было всего 29 лет.

Студия звукозаписи «Берберян»

В центре сюжета — звукорежиссер Гилдерой, которого приглашают записать аудиоэффекты для фильма ужасов. Для него это первый опыт работы в таком жанре, и очень скоро герой понимает, что его психика не справляется поставленными задачами.

«Студия звукозаписи “Берберян”» — меланхоличный хоррор о том, как главный герой медленно сходит с ума. Фильм понравится тем, кто хочет заглянуть во «внутреннюю кухню» киноиндустрии.

Астрал

Семейная пара с детьми переезжает в новый дом. Через некоторое время с сыном главных героев начинают происходить странные вещи — десятилетний мальчик впадает в кому, и никто из врачей не может ему помочь. Позже оказывается, что ребенок каким-то образом связан с паранормальным миром.

«Астрал» кажется пугающим, потому что люди часто испытывают страх перед неизвестным. Фильм понравится любителям мистики в классических для хоррора декорациях — в новом доме начинают происходить жуткие события, которые тесно связаны с темным прошлым его жителей.

Незнакомцы

Молодая пара проводит время в лесном домике, подальше от городской суеты. Идиллию нарушают незнакомцы в масках, которые пытаются убить главных героев.

Фильм «Незнакомцы» вышел с пометкой «основано на реальных событиях» — сюжет отсылает к банде американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона и массовому убийству в курортном городе Кедди, которое произошло в 1981 году. До сих пор расследование инцидента в Кедди не привело ни к каким результатам.

Синистер

Писатель вместе с семьей переезжает в новый дом. Год назад в нем жестоко убили семью предыдущих владельцев. Главный герой случайно находит видеозаписи, которые могут помочь разгадать тайну преступления. Однако в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой оказываются жизни всех членов семьи писателя.

«Синистер» — запоминающийся фильм, полный насилия и жестокости. При этом основной ужас заключается не в кровавых сценах — «Синистер» нагнетает и создает психологический дискомфорт.

Рассвет мертвецов

В центре сюжета — группа людей, которая оказывается в торговом центре, когда на город надвигается зомби-апокалипсис. Однако куда большую опасность представляют не мертвецы, а живые люди, которые хотят выжить любой ценой.

«Рассвет мертвецов» — это ремейк одноименного фильма 1978 года. Динамичный боевик, основанный на классике американского хоррора, рассказывает о том, как люди пытаются выжить в современном мире, где зомби-апокалипсис скорее фон, чем реальная угроза.

Солнцестояние

Группа молодых людей отправляется в шведское поселение, чтобы увидеть, как местные отмечают древний праздник — День летнего солнцестояния. Главных героев завораживают мистические обряды, дошедшие до наших дней из глубины веков. Однако вскоре выясняется, что гостеприимные представители шведского племени до ужаса кровожадны.

«Солнцестояние» — экзотический триллер с визуальным рядом, совершенно не типичным для фильмов ужасов. Фильм наполнен кровавыми сценами и многочисленными отсылками к древним символам и архетипам, которые многое могут сказать о жестокой природе человека. «Солнцестояние» можно пересматривать десятки раз, чтобы снова и снова открывать новые смыслы.

Поезд в Пусан

Девочка по имени Су-ан вместе с отцом отправляется к матери в Пусан. В это время на страну обрушивается вирус, который превращает людей в зомби. Пусан — единственный город, который смог защититься от напасти. Поэтому число желающих туда поехать резко возросло. Но есть проблема, одна из пассажиров — женщина, зараженная вирусом.

«Поезд в Пусан» — один из самых кассовых фильмов в Южной Корее.

На родине картину посмотрели 11 миллионов человек — пятая часть всего населения страны. При бюджете в 8,5 миллиона долларов фильм собрал почти 97 миллионов долларов по всему миру.

Из ада

В центре сюжета история одного из самых известных серийных убийц — Джека-потрошителя. Тело его очередной жертвы находят обезображенным в криминальном районе Лондона. Расследовать преступление берется инспектор Фред Эбберлайн, который помимо профессиональных навыков обладает способностью предсказывать события во сне.

«Из ада» — атмосферный фильм ужасов с Джонни Деппом в главной роли. Картину сняли по одноименному роману-комиксу Алана Мура и Эдди Кэмпбелла. Интересно, что в ленте описывается процесс лоботомии, хотя эту операцию начали делать спустя почти полвека с момента показанных в фильме событий.

Звонок

Журналистка Рейчел пытается узнать причину серии загадочных смертей. Ее маленький сын случайно находит кассету, после просмотра которой раздается телефонный звонок — голос в трубке сообщает, что посмотревшему видеозапись осталось жить семь дней. Так что теперь у героини есть всего неделя, чтобы раскрыть тайну и спасти своего ребенка.

«Звонок» — ремейк одноименного японского фильма 1998 года. Позже вышли сиквелы под названием «Звонок 2» и «Звонки». Фильмы этой серии отличаются зрелищностью, характерной для американского кино, и пугающей атмосферой японских городских легенд. «Звонок» пугает постепенно, так что к концу картины зритель начинает дергаться от каждого звука. Успех «Звонка» проложил дорогу и другим американским ремейкам японского кино, в том числе серии фильмов «Проклятие».

Проклятие

Фильм начинается с пояснения — проклятие умерших обитает в местах, где они жили, в ожидании новых жертв. Когда проклятие находит новую жертву, она умирает. Так, убивая жертву за жертвой, проклятие обретает силу и распространяется, как вирус.

По сюжету муж жестоко убил свою жену, маленького сына и кошку. Позже он сам погиб от рук призрака своей супруги. Однако отомстив убийце, женщина не успокаивается — и теперь каждый, кто попадает ее в дом, должен умереть.

Своей атмосферой «Проклятие» похоже на «Звонок», это тоже фильм ужасов с элементами детектива. Картина пугает долго, помимо привычных скримеров и ужасающей гримасы призрака, у зрителей в ушах долго будет стоять звук, который сопровождает каждое появление «проклятия». У картины есть несколько не менее жутких продолжений: «Проклятие 2», «Проклятие 3» и одноименный ремейк 2020 года.

Сомния

Молодая пара, потерявшая маленького сына, решается усыновить ребенка. Супруги берут из приюта восьмилетнего мальчика по имени Коди. На первый взгляд, он обычный ребенок, который просто боится засыпать по ночам. Однако вскоре выясняется, что пока мальчик спит, его сны оживают. Так что каждую ночь его приемным родителям являются то прекрасные видения, то ужасающие кошмары.

«Сомния» — типичный американский ужастик, со знакомым сюжетом и понятными приемами. Однако это не делает его менее страшным. К тому же развязка картины оказывается совсем не типичной для хоррора. Сам режиссер не хотел, чтобы его работу называли фильмом ужасов. Он говорит, что снял сказку или драму о сверхъестественном.

Оно

В центре сюжета мальчик по имени Билл Денбро. Год назад его шестилетний брат погиб — он пускал по дождливой улице бумажный кораблик и попал в канализацию. Вместе с друзьями Билл хочет раскрыть тайну исчезновения брата, не подозревая, что по пути ему и его команде придется встретиться со своими самыми сокровенными страхами.

«Оно» — это экранизация одноименного романа Стивена Кинга об ужасном существе, которое питается страхами. Чаще всего Оно появляется в образе клоуна Пеннивайза. Есть версия, что прототипом чудища стал маньяк Джон Уэйн Гейси — он завлекал своих жертв на детских праздниках, переодевшись в клоуна.

Сияние

Главный герой Джек Торренс вместе с женой и сыном приезжает в отель, чтобы поработать смотрителем на время зимнего сезона. Он планирует прожить пять месяцев в пустой гостинице, отрезанной от мира снегами, и работать над своей пьесой. Правда, говорят, что предыдущий смотритель после пяти месяцев изоляции сошел с ума и убил свою жену с двумя дочерьми. Но Джек знает, что ему самообладания не занимать, и полгода в забытой богом гостинице пойдут его семье только на пользу.

«Сияние» также является экранизацией произведения Стивена Кинга в художественном переосмыслении легендарного режиссера. Кстати, Кингу экранизация его книги совсем не понравилась. Писатель говорил, что в картине совершенно потерялась арка главного героя и Джек, который сходит с ума лишь к концу книги, помешался на первых минутах фильма. В любом случае «Сияние» входит в число культовых хорроров, и многие сцены из фильма давно разобрали на мемы.

Психо

Главная героиня недовольна своими отношениями с женатым мужчиной, который уделяет ей недостаточно внимания. Девушка крадет на работе внушительную сумму денег и сбегает из города. Ночь она решает провести в мотеле. Его управляющий — странный тип по имени Норман — страдает от опеки своей деспотичной матери.

«Психо» по сути является визитной карточкой хоррора. Кровавыми спецэффектами и технологичными скримерами фильм, снятый в середине прошлого века, конечно, не удивит. Но вот многочисленные вопросы об одиночестве, зависимости и психологической зрелости после себя оставит.