В фильме «Супермен: Наследие» сыграет звезда сериала «Барри»
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, к актёрскому составу фильма «Супермен: Наследие» присоединился Энтони Кэрриган. Актёр сыграет супергероя Метаморфо, способного превращаться собственные части тела в различные химические соединения.
Пока неясно, насколько большая роль будет отведена герою в грядущей картине. Судя по всему, Джеймс Ганн готовится по-настоящему масштабный фильм, в котором помимо Супермена и Лоис Лейн также появятся Зелёный фонарь Гай Гарднер, Девушка-ястреб и Мистер Террифик.
Фильм «Супермен: Наследие» станет первой картиной новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Премьера картины состоится 11 июля 2025 года, а съёмки должны стартовать в январе 2024-го.
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