На кинофестиваль «Восток&Запад» было заявлено более 400 фильмов

С 25 по 31 августа в Оренбурге пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Отборочная комиссия отсмотрела к конкурсам 444 кинокартины.

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Как рассказали в региональном Минкульте, в этом году фестиваль пройдет уже в 16-й раз. В международном конкурсе в лонг-листе значилось 103 картины, 87 – заявлено для участия в Открытом российском конкурсе «Сплетённые параллели», и 254 работы попали в программу короткого метра «Шаг».

В итоге комиссия отобрала 10 фильмов международного конкурса, 10 – российского конкурса «Сплетенные параллели» и 31 короткометражку.

В этом году организаторы подготовили и детскую программу. В нее вошли детское кино «От 0 до…», внеконкурсное детское короткометражное кино и анимационная программа.

Также зрителям представят ретроспективы Сергея Эйзенштейна, посвященные его 125-летию, индийского режиссера Раджа Капура, и авторский сборник фильмов победителя кинофестиваля прошлого года Веры Водынски.