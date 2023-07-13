Кино недели: «Барби»

9 июля 2023 года в Лос-Анджелесе в Shrine Auditorium and Expo Hall состоялась долгожданная премьера фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В мировом прокате картина с 21 июля 2023 года.

© Кадр из фильма «Барби»

Картину Греты Гервиг, повествующую о самой знаменитой в мире кукле, зрители ждали уже очень давно: буквально с тех пор, как появилась первая информация о съемках. Причем не только поклонники Барби, но и ее противники. «Если вы любите Барби, если вы ненавидите Барби, этот фильм для вас!» — гласит фраза из трейлера картины. И, кажется, это действительно так.

Видео дня

Историю создания картины читайте в материале «Рамблера».

История фильма

Стоит отметить, что компания Mattel высказывала желание снять фильм о Барби еще в 2009 году. Но о кастинге было объявлено лишь в 2014-м. Барби должна была сыграть Эми Шумер, но вскоре она выбыла из проекта. Продюсеры обратили внимание на Энн Хэтэуэй. Но ни одной, ни второй сыграть эту роль так и не удалось: проект заморозили.

В 2018 году срок авторских прав компании Mattel на экранизацию истории Барби закончился. На смену пришла компания Warner Bros., решив возобновить процесс. Режиссером была назначена Грета Гервиг, а исполнительницей главной роли стала Марго Робби, в пару которой пригласили Райана Гослинга. Так, наконец, у «Барби» появилась финальная история.

Сюжет

Согласно сюжету, Барби изгоняют из чудесной страны Барбиленд, поскольку она недостаточно идеальна по его меркам. Героиня отправляется в реальный мир, где ей предстоит оказаться среди настоящих людей, жизнь которых сильно отличается от ее привычной жизни. Компанию Барби составляет ее верный Кен.

Бюджет картины составил 100 миллионов долларов.

Актерский состав

Марго Робби не только сыграла в фильме главную роль, но и стала продюсером картины. А в роли главного Кена создатели фильма, по их признанию, изначально видели только Райана Гослинга. Актер крайне серьезно подходит к выбору ролей, поэтому тот факт, что он согласился участвовать в проекте, лишь подогрело к фильму интерес.

Кроме того, в фильме приняли участие комик Уилл Феррелл, сыгравший директора компании по производству игрушек и актриса Хелен Миррен, которая стала рассказчицей истории.

Другие роли исполнили Эмма Маккей, Дуа Липа, Шути Гава, Майкл Сера, Шути Гава, Америка Ферерра, Симу Лю, Джон Сина и другие.

Режиссер о фильме