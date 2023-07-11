Чего вы не знали о съемках "Дневника Бриджит Джонс"

Ровно 22 года назад в прокат вышла культовая комедийная мелодрама о девушке, которая борется с комплексами и наводит порядок в личной жизни.

© Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Вероятно, многие в курсе, что для исполнения главной роли Рене Зеллвегер набрала более 11 килограммов, а сама кинокартина основана на одноименном романе. Менее известные факты о съемках фильма, которые вы могли не знать, – в материале "Рамблера".

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Важная деталь

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Когда на Рождество Бриджит знакомят с разведенным Марком Дарси, мужчина предстает перед зрителями и будущей возлюбленной в тематическом свитере с оленем. Оказывается, режиссер Шэрон Магуайр отнесся к детали с особым трепетом. По его словам, для вязания свитера были привлечены около 30 профессионалов своего дела. Они работали над дизайном и фасоном, но Магуайру удалось угодить далеко не сразу. Как он сам объяснял в интервью одному из изданий, свитер требовалось сделать не просто симпатичным, а милым и даже смешным.

Кстати, сам Колин Ферт, исполнивший роль мистера Дарси, не питал особой любви к теплому изделию. На съемочной площадке поддерживалась достаточно высокая и вовсе не рождественская температура, поэтому актеру было слишком жарко в нем сниматься.

"Я чуть ли не разрывал свитер на куски, каждый раз стягивая его между съемками дублей. Вероятно, я потерял в нем около 15 фунтов".

Практика-испытание

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Для того, чтобы сыграть Бриджит Джонс, Зеллвегер не только прибавила в весе. Ей также потребовалось проработать 3 недели в Picador – филиале крупного английского издательства Pan Macmillan. Сотрудники, в свою очередь, не догадывались об истинной профессии коллеги и ее происхождении, поэтому приняли девушку за обычную работницу. За это стоит благодарить в том числе британский акцент, который Рене прекрасно имитировала.

Самое интересное, что актриса действительно справлялась со своей работой. Камилла Элворти, псевдо-босс Зеллвегер, как-то рассказала The Guardian о том, что заместитель издателя хотела нанять ее.

Винные убытки

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Британский актер, телеведущий и винный писатель Оз Кларк однажды рассказал The Independent, что после выхода культовой мелодрамы продажи шардоне по стране упали. Как он объяснил, это произошло из-за того, что главная героиня на протяжении всего фильма выпивала белое вино, после чего вела себя слишком эмоционально и не всегда уместно.