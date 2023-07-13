Гузеева рассказала, как изменится формат шоу «Давай поженимся»

Знаменитое шоу знакомств «Давай поженимся» возвращается в эфир Первого канала. Съемки начались на днях и идут в обстановке строгой секретности, но «Вечерней Москве» удалось разузнать некоторые подробности у ведущей Ларисы Гузеевой.

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О возобновлении передачи сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст еще в июне.

— Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир, — заявил Эрнст.

Однако к концу прошлого месяца передача в телепрограмме не появилась. Пресс-служба Первого канала держала паузу, но уверяла: съемки идут, осталось решить, когда включить любимое шоу в сетку вещания. Проблема в том, чтобы «расчистить» для передачи «Давай поженимся» наиболее выгодное эфирное время, чтобы она собрала как можно больше аудитории: зрительский рейтинг — самый важный показатель успешности телепроекта.

«ВМ» удалось выяснить, что «Давай поженимся» может выйти в эфир во второй половине лета.

Судя по всему, съемки идут успешно, поскольку на днях Первый канал выпустил видеоанонс «Давай поженимся» с незаменимой Ларисой Гузеевой в главной роли. В беседе с «ВМ» телеведущая призналась, что возвращение проекта ее очень обрадовало.

— За 15 лет, что «Давай поженимся» выходила в эфир, она стала для нас больше, чем развлекательной программой. Все эти годы у нас один режиссер, одни и те же редакторы. Мы уже стали как одна большая семья. И объединиться именно сейчас — очень правильное дело. В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями. Мама мне в детстве говорила: «Пока ты в кулаке с семьей, вас не взять и не надломить», — рассказала «Вечерней Москве» ведущая.

Как удалось узнать «ВМ», создатели передачи значительно пересмотрели ее концепцию. Вместо легкомысленного шоу со странными людьми нам покажут бюро реальных знакомств для семьи и брака, как задумывалось изначально, еще при запуске в эфир в 2008 году. Лариса Гузеева подтвердила, что шоу будет очень искренним, без показухи и фальши.

— Наша программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, — подчеркнула телеведущая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Благирева, владелица брачного агентства: