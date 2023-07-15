5 российских фильмов 2023 года с самым высоким рейтингом
Появился свободный вечер и хочется что-то посмотреть, но не знаете, что выбрать? Мы нашли решение. Предлагаем 5 российских фильмов 2023 года с самым высоким рейтингом.
«Король и Шут. Фильм о фильме», рейтинг 8.5
Режиссер: Анастасия Суворова, жанр: документальный
В марте состоялась премьера сериала «Король и Шут», которая наделала много шума, как среди фанатов, так и среди родственников легендарного Горшенёва. Как говорят создатели — это история про неформальную культуру того времени.
Всегда интересно узнавать факты о популярных сериалах. Фильм о фильме как раз об этом. Создатели «Короля и Шута» — режиссер Рустам Мосафир, продюсеры, актерский состав, гримеры, художники-постановщики поделились историями о воплощении панк-сказки в реальность.
Вторую часть документального фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» показали восьмого в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Горький Fest», 19 июля фильм появится и в онлайн-кинотеатрах.
«Сказка на ночь», рейтинг 8.1
Режиссер: Петр Мельников, жанр: короткометражка, драма
Сказка на ночь — то, к чему мы привыкли в детстве, когда мама или папа сидят у кровати и рассказывают нам истории необычных зверюшек. Фильм длится всего пять минут, но скрывает в себе очень важную мысль: мы должны ценить то, что у нас есть, проводить время со своими детьми при любой появившейся возможности, не забывать, что любовь может появиться и исчезнуть в любой момент. И тогда… наступит пустота.
«Хочу туда», рейтинг 8.0
Режиссер: Наталья Омельченко, жанр: драма
У каждого человека есть мечта, но дети с аутизмом мечтают по-особенному. Главный герой Митя — ребенок с аутизмом, который страстно влюблен в мир музыки. Музыка помогает ему чувствовать гармонию мира. В один прекрасный день к Мите в город приезжает известный музыкант страны, и мечта ребенка сбывается самым неожиданным образом.
«Поехавшая», рейтинг 7.8
Режиссер: Антон Маслов, жанр: комедия
Самая обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после неудач в жизни решает всё изменить в один миг. Она хочет помириться с мамой. Только вот нюанс: ехать придется через всю Россию. Трудная дорога на велосипеде с таксой в прицепе, борьба с самой собой, всем знакомые пирожки с трассы, дальнобойщики и, конечно же, судьбоносные встречи, которые изменят будущую жизнь.
«Булгаков. Этот мир - мой!», рейтинг 7.7
Режиссер: Светлана Астрецова, жанр: документальный, биография, история
«Этот мир — мой» — слова, которые Булгаков написал в «Театральном романе». Это документальный фильм о жизни и творчестве драматурга Михаила Булгакова. Почему пьесы автора привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Что такое «театр Булгакова»? Как он повлиял на новое поколение драматургов? Ответы на эти и другие вопросы – в фильме Светланы Астрецовой.