Появился свободный вечер и хочется что-то посмотреть, но не знаете, что выбрать? Мы нашли решение. Предлагаем 5 российских фильмов 2023 года с самым высоким рейтингом.

© Кадр из фильма «Хочу туда»

«Король и Шут. Фильм о фильме», рейтинг 8.5

«Король и Шут. Фильм о фильме»

Режиссер: Анастасия Суворова, жанр: документальный

В марте состоялась премьера сериала «Король и Шут», которая наделала много шума, как среди фанатов, так и среди родственников легендарного Горшенёва. Как говорят создатели — это история про неформальную культуру того времени.

Всегда интересно узнавать факты о популярных сериалах. Фильм о фильме как раз об этом. Создатели «Короля и Шута» — режиссер Рустам Мосафир, продюсеры, актерский состав, гримеры, художники-постановщики поделились историями о воплощении панк-сказки в реальность.

Вторую часть документального фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» показали восьмого в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Горький Fest», 19 июля фильм появится и в онлайн-кинотеатрах.

«Сказка на ночь», рейтинг 8.1

«Сказка на ночь»

Режиссер: Петр Мельников, жанр: короткометражка, драма

Сказка на ночь — то, к чему мы привыкли в детстве, когда мама или папа сидят у кровати и рассказывают нам истории необычных зверюшек. Фильм длится всего пять минут, но скрывает в себе очень важную мысль: мы должны ценить то, что у нас есть, проводить время со своими детьми при любой появившейся возможности, не забывать, что любовь может появиться и исчезнуть в любой момент. И тогда… наступит пустота.

«Хочу туда», рейтинг 8.0

«Хочу туда»

Режиссер: Наталья Омельченко, жанр: драма

У каждого человека есть мечта, но дети с аутизмом мечтают по-особенному. Главный герой Митя — ребенок с аутизмом, который страстно влюблен в мир музыки. Музыка помогает ему чувствовать гармонию мира. В один прекрасный день к Мите в город приезжает известный музыкант страны, и мечта ребенка сбывается самым неожиданным образом.

«Поехавшая», рейтинг 7.8

«Поехавшая»

Режиссер: Антон Маслов, жанр: комедия

Самая обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после неудач в жизни решает всё изменить в один миг. Она хочет помириться с мамой. Только вот нюанс: ехать придется через всю Россию. Трудная дорога на велосипеде с таксой в прицепе, борьба с самой собой, всем знакомые пирожки с трассы, дальнобойщики и, конечно же, судьбоносные встречи, которые изменят будущую жизнь.

«Булгаков. Этот мир - мой!», рейтинг 7.7

Режиссер: Светлана Астрецова, жанр: документальный, биография, история