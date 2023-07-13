В России выйдет мультфильм по мотивам «Руслана и Людмилы»

В России выйдет мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», основанный на поэме классика Александра Пушкина. Премьера запланирована на 24 августа. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что предстоящая картина станет современной адаптацией произведения, опубликованного впервые в 1820 году. Сюжет сконцентрируется на том, что дочь великого князя Людмила попадает в плен к злому волшебнику Черномору накануне свадьбы. Ее жених Руслан постарается спасти невесту.

Произведение «Руслан и Людмила» оказалось первой законченной поэмой великого классика. При ее создании Пушкин вдохновлялся древнерусскими былинами.

Накануне стало известно, что в начале 2024 года выйдет фильм «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Михаила Булгакова. Премьера несколько раз переносилась, так как картине отказали в финансировании, из-за чего у создателей не было средств для завершения постпродакшна фильма.