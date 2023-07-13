В России выйдет мультфильм по мотивам «Руслана и Людмилы» Пушкина
В России выйдет мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», основанный на поэме классика Александра Пушкина. Премьера запланирована на 24 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что предстоящая картина станет современной адаптацией произведения, опубликованного впервые в 1820 году. Сюжет сконцентрируется на том, что дочь великого князя Людмила попадает в плен к злому волшебнику Черномору накануне свадьбы. Ее жених Руслан постарается спасти невесту.
Режиссерами картины выступили Алексей Цицилин, известный по франшизе «Снежная Королева», создатель «Волки и Овцы: ход свиньей» Владимир Николаев, а также постановщик Алексей Замыслов.
Произведение «Руслан и Людмила» оказалось первой законченной поэмой великого классика. При ее создании Пушкин вдохновлялся древнерусскими былинами.
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