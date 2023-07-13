Проекты по вселенной Marvel и «Звездным войнам» будут выходить реже

Фильмы и сериалы по вселенной Marvel и «Звездным войнам» будут выходить намного реже
Президент Disney Боб Айгер заявил, что в ближайшем будущем компания будет выпускать куда меньше контента по вселенной Marvel и «Звездных войн». Корпорация сосредоточатся на снижении затрат и планирует производить куда меньше фильмов и сериалов по своим главным франшизам.
Мы уменьшим количество наших фильмов и сериалов не только для смены фокуса, но и в рамках нашей инициативы по уменьшению затрат. Мы будем тратить меньше денег и производить меньше контента.
По словам Айгера, большой поток сериалов по вселенной Marvel и «Звёздных войн» лишь запутал зрителя и привёл к снижению внимания аудитории. В ближайшие годы Disney сосредоточится на качестве своих фильмов и сериалов, а выходить при этом они будут куда реже, становясь большим событием для индустрии.
В 2023 году в Disney также прошли несколько волн увольнений — компанию покинули тысячи людей, в том числе ветераны, работавшие в ней более 15 лет.