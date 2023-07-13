"Наследие" как образ нашего времени и панацея от его недугов

Фильм "Наследие" по фабуле тянет на короткометражку: его можно пересказать двумя-тремя фразами.

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В богом забытой деревне умирает старый колдун, завещая провести панихиду по всей форме - полностью. Попы открещиваются: церковь не благоволит к старообрядцам. Односельчане не приходят на похороны - боятся то ли поповского, то ли божьего гнева. Богобоязненный парнишка с говорящим именем Рус шокирован таким нехристианским поведением людей, многим обязанных умершему, мастерит из консервной банки кадило и, украв Библию, лично проводит на могиле отпевание покойного.

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На основании собственного рассказа режиссер, литератор и математик Роман Михайлов снимает полнометражный фильм, адресованный преимущественно верующей аудитории и, судя по некоторым рецензиям, попадает в цель: фильм называют магическим и сновидческим. Странно, что рецензенты, по-видимому, считают христианским поступком кражу Библии из поповского гостеприимного дома, но не будем придираться к мелким грешкам героя - он ведь грешит для того, чтобы остаться человеком в расчеловеченном обществе. Попробуем понять картину с точки зрения, независимой от конкретных верований и концессий, - общечеловеческой.

Обозначенная в названии панацея в виде неких ветхозаветных традиций не выглядит убедительной

На экране занесенное снегами село с убогими строениями и утлым бытом - вполне узнаваемая глубинка. Люди здесь не столько живут, сколько выживают, молодежь трясется в жалкой сельской дискотеке или обжимается на диванах, покуривая травку. И хотя в разговорах мелькают имена типа Хайдеггера, трудно предположить, что эти совсем темные обликом и повадками ребята что-нибудь знают про экзистенциализм, - здесь фильм, вероятно, выходит к каким-то пока неясным обобщениям. Тем не менее именно Хайдеггером они фехтуют в диалоге с зашедшими проверить квартиру полицейскими - фирменно подозрительными и явно не имеющими отношения к закону.

Эта молодежная среда показана в почти документальном стиле: камера берет в кадр все, что в него попадает - все случайно, хаотично, все вызывает ощущение неопрятности как физической, так и нравственной. Так что вожделенная духовность в этом мире представлена только сельским батюшкой с его постным семейством, всегда готовым приветить гостей чаем с бубликами на опрятном столе, но и он, как сказано, непреклонен и отпевать отступника не намерен. То есть человеколюбие и в церкви огорожено барьерами, которые преодолевать запрещено. И одинокий бунт героя, таким образом, оказывается протестом против всего его окружения - запуганного, поглощенного только сиюминутными нуждами и, в сущности, жестокого. Рус в этом фильме - единственный христианин, луч света в очень темном царстве. Его похожий на истерику монолог-заклинание: "Он вас всех лечил, всем помогал, а отчего вы такие упыри гребаные!" - сгорбившись в три погибели, в позе полного отчаяния - приговор времени, которому он бросает вызов. Всей этой беспросветной, лишенной энергии жизни, где понятны только травка, дискотечные конвульсии и кулачные разборки с кровянкой. И если считать, что кино отражает умонастроения времени, то это уже не анализ и не анамнез - это итоги большого пути без идеалов и будущего. Если не разделять истовую веру героя в вышние чудеса, места для оптимизма в таком кино уже не остается. И обозначенная в названии панацея в виде неких древних традиций, якобы прописанных нам на роду, не кажется убедительной.

Из персонажей фильма запоминаются главный упырь - полицейский Коля, при одном виде которого становится на душе неуютно (органичный Федор Лавров), и недоразвитый Шпрот (Чингиз Гараев нашел для шпрота-переростка узнаваемую расхлябанную повадку в стиле Петра Алейникова, что лишний раз напоминает об остановившемся времени). Довольно невнятен умирающий колдун Тихон Сергеевич, ничем не выдающий свои магические таланты, - этот, по идее, важный для фильма характер никак не разработан в сценарии (Петр Ступин). Все остальное в фильме безлико, начиная с размалеванных "телок" и заканчивая, увы, Русом в исполнении Олега Чугунова. Талантливейший, судя по роли в фильме "Здоровый человек", очень востребованный молодой актер здесь не виноват: чтобы сыграть фигуру, показанную в основном со спины и не имеющую развитого драматургического материала, актер вообще не нужен - достаточно умелого натурщика.