Режиссёр фильма «Миссия невыполнима 7» Кристофер Маккуорри рассказал, что планировал омолодить Тома Круза для создания одной из сцен картины, но в итоге решил отказаться от этой идеи.

Действие сцены разворачивалось бы в 1989 году, когда Итан Хант был ещё молодой. По словам постановщика, когда он увидел технологию на Крузе, то был буквально сбит с толку, поскольку увидел совсем другого человека.

Изначально в начале фильма был целый эпизод, действие которого должно было происходить в 1989 году. Это должно было быть что-то вроде воспоминаний. И мы говорили об использовании технологии омоложения.

Ещё Маккуорри подчеркнул, что не отрицает возможность применения технологии омоложения в будущих картинах с Крузом.