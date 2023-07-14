Режиссер фильма «Миссии невыполнима 7» хотел омолодить Тома Круза для сцены фильма
Режиссёр фильма «Миссия невыполнима 7» Кристофер Маккуорри рассказал, что планировал омолодить Тома Круза для создания одной из сцен картины, но в итоге решил отказаться от этой идеи.
Действие сцены разворачивалось бы в 1989 году, когда Итан Хант был ещё молодой. По словам постановщика, когда он увидел технологию на Крузе, то был буквально сбит с толку, поскольку увидел совсем другого человека.
Изначально в начале фильма был целый эпизод, действие которого должно было происходить в 1989 году. Это должно было быть что-то вроде воспоминаний. И мы говорили об использовании технологии омоложения.
Ещё Маккуорри подчеркнул, что не отрицает возможность применения технологии омоложения в будущих картинах с Крузом.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоялась 12 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты». А в онлайне лента появится 10 октября.