Последнее аниме Миядзаки: топ-5 его лучших фильмов, вошедших в историю

Новый фильм знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» — первая работа художника за 10 лет и, по его собственному признанию, последняя в карьере. NEWS.ru рассказывает, о чем будет финальное высказывание режиссера и какие фильмы Миядзаки уже оставили след в мировой анимации.

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Что известно про последний фильм Миядзаки

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«Как поживаете?» снят по одноименному роману Ёсино Гэндзабуро, любимому произведению детства самого Миядзаки. Сюжет книги построен вокруг юноши Коппер. После смерти отца он вынужден быстро повзрослеть. В этом ему помогает дядя, который ежедневно оставляет племяннику записки. где делится мыслями о жизни, дает советы мальчику о его подростковых проблемах в школе.

Английский писатель Нил Гейман, написавший предисловие к переведенной версии романа, назвал произведение «философским эссе о взрослении». Таким задумывался и последний фильм Миядзаки. Однако когда в 2021 году журналист The New York Times спросил Миядзаки, ответит ли эта работа на вопрос, обозначенный в названии, режиссер сказал: «Я делаю этот фильм, потому что у меня нет ответа на этот вопрос».

Проект не анонсировался ни трейлером, ни кадрами. Известен только хронометраж — 125 минут. Студия Ghibli, с которой Миядзаки сотрудничает большую часть карьеры, отказалась от традиционной маркетинговой стратегии. В качестве промо она представила только постер с бело-голубой птицей и названием фильма.

Главный продюсер и президент японской студии Ghibli Тосио Судзуки объяснил такой ход желанием сохранить интригу. «Есть американский фильм, который выходит практически в одно время с нами. Создатели смонтировали к нему три трейлера и выпускали их по одному. Если вы их посмотрите, то будете знать обо всем, что произойдет в фильме. Наверняка найдутся люди, которые после роликов уже не захотят на него идти. Поэтому я хотел добиться противоположного эффекта», — сказал он в интервью The Hollywood Reporter.

«Как поживаете?» станет 12-м полнометражным фильмом Хаяо Миядзаки за более чем 50-летнюю карьеру в анимации. Фильм появится в российском прокате, но точная дата премьеры пока неизвестна.

Пока же NEWS.ru вспомнил самые знаменитые работы мастера.

Духи, ведьма и люди-свиньи в «Унесенных призраками»

«Унесенные призраками» — десятый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки и самый успешный в истории Японии. В мировом прокате он заработал более $270 млн, получил «Оскар», «Золотого медведя», четыре премии «Энни» и еще более 50 наград по всему миру. Картина обогнала «Титаник» Джеймса Кэмерона в японском прокате с общими сборами в 30,4 млрд иен. Фильм занимает первое место в рейтинге лучших мультфильмов всех времен и народов по версии IMDb.

Главная героиня фильма — десятилетняя девочка Тихиро. Вместе с родителями она переезжает в другой район Японии. Перепутав дорогу, семья оказывается в заброшенном городке. Поначалу место кажется им безлюдным и опасным, но потом мать и отец замечают в ресторане ломящийся от деликатесов стол. Родители решают все съесть и внезапно оказываются посреди мира древних духов и демонов.

За обжорство и невоспитанность хозяйка ресторана ведьма Юбаба превращает родителей Тихиро в свиней. Чтобы спасти их, девочке придется пройти через множество испытаний. Она обретет друзей, поможет древним духам и спасет от ведьминских чар несколько невинных душ.

Сильные женщины в битве оружия и природы в «Принцессе Мононоке»

История о принцессе, живущей в лесу, в случае неуспеха могла стать последней в карьере аниматора. Но она завоевала награду Японской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года» и обратила на себя внимание Запада. После премьеры в Токио американская компания Miramax выкупила права для широкого проката в США, а о Хаяо Миядзаки заговорили как о гении японской анимации.

По сюжету средневековая Япония становится полем битвы человека и природы. На стороне людей — оружие и современные технологии, а у леса — местные божества и древние духи. Среди защитников природы оказывается девушка Сан, воспитанная богиней-волчицей. Ее главный противник — леди Эбоси, вырубающая заповедный лес ради развития Железного города.

Между воюющими женщинами оказывается юный принц Аситака. Он пытается примирить враждующие стороны, но охватившая людей жестокость приносит кровавые жертвы.

Знаменитый полукот в терапевтической сказке «Мой сосед Тоторо»

В 1989 году именно «Тоторо» познакомил советских зрителей с творчеством Хаяо Миядзаки. Мультфильм рассказывает о юных сестрах Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в деревенский дом. Девочки часто убегают в лес, где находят друзей среди древних хранителей природы.

Одним из них становится гигантский полукот-полузаяц Тоторо. Он ежедневно сопровождает девочек в различных приключениях, заменяя им больную мать.

Семейная драма близка самому Миядзаки. С раннего детства Хаяо его мать была прикована к постели из-за туберкулеза.

«Мой сосед Тоторо» — это терапевтическая сказка о том, как пережить личную трагедию. Поначалу в успех картины не верила даже выпускающая его студия Ghibli, но в итоге именно образ лесного духа Тоторо стал логотипом компании.

Война, мечты и самолеты в фильме «Ветер крепчает»

В основу сценария легла одноименная манга самого художника, изданная в конце 2000-х, и история реального авиаконструктора Дзиро Хорикоси. Молодой Дзиро мечтает о пилотировании самолета, но ему мешает близорукость. Повзрослев, он задумывает сконструировать такой авиационный аппарат, который будет лететь быстрее скорости света. С годами Дзиро становится лучшим авиаконструктором мира, но его творения используют как орудия войны.

«Ветер крепчает» — это предпоследняя работа Миядзаки и одна из трех (включая новый фильм «Как поживаете?»), где главными героями становятся взрослые люди. В мультфильме поднимаются темы пацифизма и свободы творчества, любви к природе и инженерному делу.

Сам художник много лет увлекается авиацией. И вопреки сложившемуся о нем мнению показывает зрителям взрослую историю об инженере-мечтателе в разгар Второй мировой войны.

Герой-свинья и антифашистский манифест в «Порко Россо»

«Порко Россо» — это драма об итальянском пилоте времен Первой мировой войны. Когда-то его звали Марко. Он чудом выжил после обстрела и стал героем войны. Но психологическая травма превратила его в свинью-отшельника. В преддверии Второй мировой в уже фашистской Италии он ловит в небе воздушных пиратов под именем Порко Россо.