Нолан не начнет работу над новым фильмом из-за забастовок

Нет, я абсолютно точно не буду заниматься своим следующим фильмом, пока идут забастовки. Очень важно, чтобы все понимали, что это ключевой момент в отношениях между сотрудниками и Голливудом. Это не обо мне, это не о звёздах моего фильма. Речь идёт о найме актёров, о штатных сценаристах телевизионных программ, пытающихся обеспечить свою семью, пытающихся обеспечить еду на столе.