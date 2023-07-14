Стоит ли смотреть документальный сериал «Авторитеты»

Каждый отдельный эпизод посвящен отдельному человеку или группе людей из числа тех, кто оказал заметное влияние на криминальную историю России и другие части бывшего СССР. Причем прослеживаются в проекте как судьбы самых жестоких преступников, так и трагические истории людей, которые пострадали от беззакония тех страшных лет.

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В релизе проекта было сказано: «Зрители НТВ увидят секретные съемки из архивов МВД, истории очевидцев, эксклюзивные кадры и шокирующие признания тех, кто молчал годами...» Интересно? Да. Но что-то смущает. Я вот все думаю: а как — правильно? До бесконечности напоминать о том, как ужасно было в 1990-е, чтобы было понимание, насколько лучше живем теперь? Не знаю. Честно, не знаю. Но недавно один очень неглупый человек рассказал мне, как в момент отчаяния и душевной муки поехал к старцам в Оптину пустынь и услышал ответ-совет: «Жить надо светло и радостно».

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Может быть, это и есть код к пониманию того, что на самом деле нужно в этой жизни чувствовать и помнить? Не так давно по какому-то порыву души пересмотрела фильм «Катала» 1989 года — многими, кстати, забытый. Режиссерами его были Сергей Бодров-старший и Александр Буравский, звучала там блистательная музыка Владимира Дашкевича, а уж как играл Валерий Гаркалин — вспоминать сладко. Но я проплакала весь фильм, вспоминая ад 1990-х и погибших в ту пору знакомых, разрушенные судьбы, беспредельщиков и циников.

В Москве палили тогда каждый день, казалось, никогда и ничем весь этот кошмар не остановить. Но его остановили. Кстати, как справедливо заметил автор книги-хита «Москва бандитская» Николай Модестов, остановили простые, обычные, голодные (в ту пору — точно) «менты», которых потом жизнь заставляла уходить из органов.

Но речь не об этом... Так вот, я смотрела этот художественный фильм, снятый с обжигающей, незамутненной откровенностью, и думала о том, что при всей любви к игре Гаркалина не буду возвращаться к этому фильму много лет. Потому что в мире хватает бед и печалей и напитываться воспоминаниями о том, чего уже нет, не хочу.

И вот — «Авторитеты». Прекрасная, качественная работа. С этим никто и не спорит. Но она подспудно, исподволь будто макает нас, нашкодивших котят, в мокрое пятно на репутации: помните. Надо помнить, конечно. Но мы будто упиваемся этой частью прошлого больше, чем светлыми моментами в нем. Таем от негатива, напоминаний о животной жестокости, будто это суть живого.