Умер режиссер Сергей Серегин

Российский режиссер Сергей Серегин скончался на 57-ом году своей жизни. Об этом сообщил шеф-редактор в киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем личном блоге.

— Умер Сергей Серегин — наш друг, режиссер полнометражных мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни»...Чудовищно, несправедливо рано — в 56 лет, — сказал он.

Также Серегин срежиссировал следующие картины: «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый». Кроме своей основной работы, он активно проводил свою жизнь: Серегин создал фестиваль детской анимации в Новосибирске «Жар-птица», придумал программу «Утренняя зарядка» для Суздальского фестиваля, а также был инициатором создания сайта «Аниматор.ру».