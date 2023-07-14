Премьера фильма «До встречи на Венере» в РФ состоится 20 июля
20 июля текущего года в России состоится премьера фильма «До встречи на Венере» 16+. Режиссером проекта выступил Хоакин Льямас. В съемках участвовали Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес и другие.
События разворачиваются вокруг девушки Мии, которая всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно нужен попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.
«Миа — действительно очень интересный персонаж, эта роль совсем не похожа на все мои предыдущие. Она абсолютно нестандартная и стремится жить по полной, наслаждается каждой секундой каждого дня», – сообщила исполнительница главной роли Вирджиния Гарднер.
Роль Кайла досталась Алексу Айоно. Он полная противоположность Мии.
«Эта поездка помогает лучше раскрыть образ Кайла. Мне с самого начала показалось, что они с Мией уравновешивают друг друга», – поделился актер, добавив, что это история о двух молодых влюбленных, которые помогают друг другу пережить тяжелые времена.