Съемки «Дэдпула 3» остановлены из-за забастовки актеров Голливуда

14 июля Marvel приостановила съемки «Дэдпула 3» из-за забастовки Гильдии актеров США. Еще до старта производства авторы отказались от внесения правок в сюжет из-за забастовки Гильдии сценаристов, но без артистов на площадке дальнейшие съёмки стали попросту невозможны.

© Чемпионат.com

Таким образом, производство нового «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом не возобновится до тех пор, пока не завершится протест актёров. Сколько именно он продлится, неизвестно, однако киностудии и онлайн-кинотеатры, кажется, не собираются идти на уступки.

Остановка съёмок также наверняка повлияет на дату релиза — сейчас премьера «Дэдпула 3» заявлена на 3 мая 2024 года.