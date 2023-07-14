Опубликованы первые фото со съемок ремейка «Белоснежки»

Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съёмок ремейка «Белоснежки», которые прямо сейчас идут в Англии. На опубликованных кадрах можно увидеть актрису Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), исполняющую главную роль, а также её спутников.

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Судя по всему, в экранизации не будет семи гномов, как в оригинальном произведении. Вместо этого авторы переосмыслят сюжет, делая ставку на главную героиню и её преданных компаньонов, которые наверняка вызовут бурные обсуждения в интернете. Они совсем не похожи на типичных гномов из детских сказок и больше напоминают подбор актёров из сериалов Netflix.

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