50 лучших боевиков в истории от Variety

Авторитетное издание Variety опубликовало список из лучших боевиков всех времён по версии редакции. Журналисты составили топ из 50 жанровых картин, первое место в котором занял «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) с Мэлом Гибсоном .

На второй строчке оказался «Крепкий орешек» (1988) с Брюсом Уиллисом, замкнул тройку «На север через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока. В первую десятку также вошли «Матрица» (1999), «Чужие» (1986) и «Семь самураев» (1954).