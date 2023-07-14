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50 лучших боевиков в истории от Variety

Авторитетное издание Variety опубликовало список из лучших боевиков всех времён по версии редакции. Журналисты составили топ из 50 жанровых картин, первое место в котором занял «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) с Мэлом Гибсоном.

50 лучших боевиков в истории от Variety
© Чемпионат.com

На второй строчке оказался «Крепкий орешек» (1988) с Брюсом Уиллисом, замкнул тройку «На север через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока. В первую десятку также вошли «Матрица» (1999), «Чужие» (1986) и «Семь самураев» (1954).

В топ-50 также попали «Гладиатор» (2000), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Схватка» (1995), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Начало» (2010) «Форсаж 5» (2011) и многие другие картины.

50 лучших боевиков в истории по версии Variety

  1. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)
  2. «Крепкий орешек» (1988)
  3. «На север через северо-запад» (1959)
  4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
  5. «Выход Дракона» (1973)
  6. «Французский связной» (1971)
  7. «Матрица» (1999)
  8. «Чужие» (1986)
  9. «Семь самураев» (1954)
  10. «Детектив Буллитт» (1968)
  11. «Скорость» (1994)
  12. «Голдфингер» (1964)
  13. «Убить Билла» (2003)
  14. «Приключения Робин Гуда» (1938)
  15. «Круто сваренные» (1992)
  16. «Хороший, плохой, злой» (1966)
  17. «Терминатор 2: Судный день» (1991)
  18. «Бен-Гур» (1959)
  19. «Дикая банда» (1969)
  20. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
  21. «Схватка» (1995)
  22. «Плата за страх» (1952)
  23. «Гладиатор» (2000)
  24. «Нападение на 13-й участок» (1976)
  25. «Потерянный рейс» (2006)
  26. «На гребне волны» (1991)
  27. «Полицейская история» (1985)
  28. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  29. «Фокси Браун» (1974)
  30. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
  31. «Грязная дюжина» (1967)
  32. «Коммандос» (1985)
  33. «Беги, Лола, беги» (1998)
  34. «Форсаж 5» (2011)
  35. «Чёрный пират» (1926)
  36. «Казино Рояль» (2006)
  37. «Однажды в Китае 2» (1992)
  38. «Начало» (2010)
  39. «Дуэль» (1972)
  40. «Рейд» (2011)
  41. «Воины» (1979)
  42. «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965)
  43. «Идентификация Борна» (2002)
  44. «День Шакала» (1973)
  45. «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985)
  46. «Герой» (2002)
  47. «Исчезающая точка» (1971)
  48. «Беглец» (1993)
  49. «Топ Ган: Мэверик» (2022)
  50. «Шпион, который меня любил» (1977)
Фильмы, Воины, Грязная дюжина, Безумный Макс 2: Воин дороги, Потерянный рейс, Выход Дракона, Детектив Буллитт, Коммандос, Нападение на 13-й участок, Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Дикая банда, Французский связной, Скорость, Крадущийся тигр, затаившийся дракон, Чужие, Форсаж 5, Беглец, Терминатор 2: Судный день, Идентификация Борна, Гладиатор, Убить Билла, Матрица, Крепкий орешек, Рейд, Схватка, Миссия невыполнима: Протокол Фантом, Чужой, Начало, Бен-Гур, Дуэль, На гребне волны, Безумный Макс: Дорога ярости, Воин, Герой, Брюс Уиллис, Мэл Гибсон
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