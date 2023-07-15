Массовая забастовка актеров в Голливуде: кто из звезд участвует

Профсоюз голливудских актеров впервые за 43 года объявил масштабную забастовку, которая угрожает всему американскому кинобизнесу. Артисты заявили, что не будут работать до тех пор, пока Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не выполнит их требования. Какие требования выдвинули участники забастовки, кто из мировых знаменитостей к ним присоединился и какие проекты могут закрыть — в материале NEWS.ru.

© Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Что произошло в Голливуде

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Тысячи актеров из Голливуда объявили о забастовке после того, как их профсоюз и ведущие киностудии не смогли договориться о новых условиях труда.

«Поскольку Альянс продюсеров кино и телевидения по-прежнему не желает идти на справедливую сделку по ключевым вопросам <...>, профсоюз единогласно проголосовал за начало стачки», — объявили в Гильдии киноактеров.

Предыдущие четыре недели актеры пытались договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят компании Disney, Netflix, Amazon, Paramount, Warner Bros. и другие.

Помимо звезд кино, в забастовке принимают участие сценаристы, тележурналисты, каскадеры, ведущие телепрограмм и дикторы. В последний раз американская киноиндустрия и ТВ переживали такой масштабный кризис более 60 лет назад — в 1960 году.

Какие требования выдвигают актеры

Участники забастовки изложили требования на 48 листах. Актеры, сценаристы и другие участники пикета хотят повышения зарплат и отчислений от показов на стриминговых сервисах, пенсионных и медицинских выплат. Звезды экранов недовольны тем, что платформы платят всем фиксированную ставку вне зависимости от популярности проекта.

Актеры подчеркнули: стриминговые сервисы снимают сериалы, где стало меньше эпизодов, вместо 22 примерно восемь. Учитывая, что оплата съемок осталась на том же уровне, им приходится работать сразу на нескольких проектах, чтобы зарабатывать те же деньги.

Также участники забастовки требуют ввести ограничения на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении. В будущем они боятся остаться без работы из-за развития нейросетей.

Какой позиции придерживается AMPTP

AMPTP заявил, что уже предложил актерам и сценаристам вариант сделки, но они на него не согласились. По мнению глав крупнейших компаний, которые входят в эту организацию, участники протеста выдвигают невыполнимые условия и ставят под угрозу всю отрасль.

«У них есть уровень ожиданий, который просто нереалистичен. Это самое худшее время из возможных для такого кризиса. Этот бизнес и так сталкивается с огромным количеством проблем, а они добавляют новые сложности, что, откровенно говоря, очень разрушительно», — заявил глава медиаконгломерата Disney Боб Айгер.

По его словам, у студий просто не хватит средств, чтобы выполнить все требования. Айгер напомнил, что у кинокомпаний сейчас огромные долги, так как после локдауна из-за COVID-19 они вложили большие средства в модернизацию бизнеса, но они пока не окупились.

Что говорят аналитики о новых тратах кинокомпаний

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s подсчитали, что выполнение всех условий потребует от кинокомпаний ежегодной дополнительной выплаты в размере $600. Протестующие уверены, что несмотря на ограниченные ресурсы, студии смогут найти нужные деньги. Актеры предлагают провести масштабную реорганизацию, отказаться от дорогостоящих контрактов и уволить продюсеров, которым якобы слишком много платят.

«Когда работодатели делают Уолл-стрит и жадность приоритетом и забывают о тех, кто заставляет машину работать — возникает проблема. Мы требуем уважения! Вы не можете существовать без нас!» — заявила Фрэн Дрешер, звезда ситкома 1990-х «Няня» и президент Гильдии актеров.

Кто из известных актеров участвует в забастовке

«Мы надеемся, что вы услышали нас. То, что считалось бы хорошей сделкой в любой другой год, теперь недостаточно. Мы считаем, что наши зарплаты, наше мастерство, наш творческая свобода <...> были подорваны за последнее десятилетие и нам нужно изменить эту тенденцию», — говорится в открытом письме, подписанном звездами.

Как забастовка повлияет на киноиндустрию в Голливуде

Забастовка может негативно сказаться на всей киноиндустрии. Любой фильм или шоу с участием голливудских актеров, вероятно, придется закрыть или перенести на неопределенный срок. Уже известно, что из-за этого пострадают сериалы «Один из нас», «Бегущий по лезвию 2099», «Мандалорец», а также новые части лент о Человеке-пауке и Капитане Америке.

Кризис коснется не только съемок, но и других важных для индустрии событий. По правилам забастовки актерам нельзя сниматься, петь, работать дикторами, участвовать в фотосъемках и рекламных мероприятиях, проводить интервью, появляться на фестивалях и даже вести социальные сети.