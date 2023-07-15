В ремейке «Белоснежки» будут люди разных рас вместо гномов
Таблоид Daily Mail опубликовал эксклюзивные фотографии со съемок ремейка «Белоснежки» от Дисней.
На них изображена принцесса, а вот гномов в фильме, видимо, не будет. Вместо них в сюжете будет фигурировать восьмерка спутников, включая темнокожих персонажей.
Роль Белоснежки досталась латиноамериканской актрисе Рэйчел Зеглер, которая подверглась критике со стороны сообщества из-за своей национальности. В свою защиту девушка заявила, что принцесса играет большую роль в испаноязычных странах и рада воплотить этот образ.
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Премьера ремейка «Белоснежки» ожидается в марте 2024 года. Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот исполнит роль Злой королевы.