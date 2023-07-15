10 лучших мультфильмов 2022 года для детей и взрослых

Некоторые мультфильмы создаются только для детей: они красочные, веселые, поучительные и динамичные. Другие же анимационные картины в равной степени рассчитаны и на взрослых — такие мультики будет интересно смотреть не только детям, но и их родителям.

© Lenta.ru

Создатели этих кинолент специально вставляют шутки, понятные только старшему поколению, например, про работу, отношения, классическую литературу, иногда даже шифруют безобидные ругательства.

Видео дня

«Лента.ру» составила рейтинг 10 лучших мультфильмов 2022 года, которые понравятся и детям, и взрослым.

Кот в сапогах 2: последнее желание Премьера: 7 декабря 2022 года

Режиссер: Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 8.1 / 7.9

Длительность: 1 час 42 минуты

Lenta.ru

Мультфильм режиссеров Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо повествует о новых приключениях полюбившегося всем героя из «Шрека» — Кота в сапогах. На этот раз все начинается с того, что Кот решает остепениться, успокоить свой пыл и поберечь здоровье — ведь из девяти жизней у него осталась только одна.

Врач советует главному герою заселиться в дом кошатницы и позаботиться о себе. Кот в сапогах так и поступает: он перестает бунтовать, отращивает бороду и начинает вести жизнь обычного питомца. Но лишь до тех пор, пока ему не становится известно об упавшей недавно Звезде желаний. Кот решает вновь отправиться в путь: выкрасть карту у коллекционера волшебных предметов и отыскать саму Звезду. А сопровождает его в этом путешествии довольно необычный компаньон.

Кролецып и Хомяк Тьмы Премьера: 16 февраля 2022 года

Режиссер: Бен Стассен, Бенжамен Муске

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7.7 / 6.3

Длительность: 1 час 31 минута

Главный герой мультфильма режиссеров Бена Стассена и Бенжамена Муске довольно необычен — он наполовину кролик, а наполовину цыпленок. И кажется, это не доставляет ему никаких неудобств. Напротив, он взял лучшее от обоих животных и хочет быть оценен по достоинству. Вместе с тем Кролецып — настоящий любитель приключений. Об одном из них как раз и рассказывает мультфильм: главный герой, желая спасти свой дом и отыскать Хомяка Тьмы, отправляется в большое путешествие.

Я краснею Премьера: 1 марта 2022 года

Режиссер: Доми Ши

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7.1 / 7.0

Длительность: 1 час 40 минут

Этот мультфильм режиссера Доми Ши будет особенно полезен для подростков. «Я краснею» учит понимать и принимать свои эмоции, даже если они накрывают человека на виду у всех. Главная героиня мультфильма — 13-летняя Мэйлинь — настоящая хорошая девочка, отличница, которая пытается быть полезной и приятной для всех. Одним утром она понимает, что внезапно превратилась в красную панду. И с того времени это происходило с ней каждый раз, когда она испытывала сильные эмоции. Из-за этого под угрозой оказывается спокойная жизнь Мэйлинь, ее поездка на концерт любимой группы и многое другое.

В 2023 году картина была номинирована на «Оскар» как «Лучший анимационный фильм»

Пиноккио Гильермо дель Торо Премьера: 15 октября 2022 года

Режиссер: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7.6 / 7.6

Длительность: 1 час 57 минут

Lenta.ru

Мультфильм режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона скорее для взрослых, чем для детей. И он точно стоит того, чтобы потратить на него время — недаром мультфильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Это необычная и наполненная символами интерпретация всемирно известной истории о деревянном мальчике Пиноккио. Столяр Джепетто теряет своего сына во время боевого налета австрийской армии. На его могиле мужчина сажает сосновое дерево, из которого позже, будучи в нетрезвом состоянии, решает сделать нового сына. Лесной дух оживляет статую. Пиноккио проходит через много испытаний и со временем теряет всех родных. Но может ли умереть он сам? Этот вопрос остается открытым.

Плохие парни Премьера: 16 марта 2022 года

Режиссер: Пьер Перифел

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 7.3 / 6.8

Длительность: 1 час 40 минут

Мистер Волк, мистер Змей, мистер Акула, мистер Пиранья и мисс Тарантул — бандиты, которым суждено вот-вот оказаться в тюрьме. Герои, конечно же, всеми силами пытаются этого избежать, а потому внезапно превращаются в абсолютных альтруистов, которые совершают только хорошие дела. И вдруг неожиданно Волк начинает понимать, что приносить пользу окружающим — это довольно приятно. Когда приходит время выполнить решающий пункт плана ограбления, он отказывается. Из-за этого друзья оказываются в тюрьме, где Волк пытается объяснить им мотивацию своего поступка, а позже обвиняют его в предательстве. Но и это не останавливает героя.

Суперпитомцы Премьера: 27 июля 2022 года

Режиссер: Джаред Штерн, Сэм Ливайн

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 6.6 / 7.1

Длительность: 1 час 45 минут

Обычно именно супергерои борются со злодеями. Но в этот раз все иначе: Супермена и других членов «Лиги справедливости» похитили неизвестные. К счастью, у Супермена есть лучший друг — пес Крипто, который обладает теми же способностями, что и его хозяин. Именно он раньше помогал ему бороться с бандитами в Метрополисе. Теперь Крипто приходится собрать вокруг себя новую компанию — животных из приюта — и обучить их тому, что знает сам. Звери и сами обретают способности: например, черепаха получает скорость, а белка — электрическую силу.

Базз Лайтер Премьера: 15 июня 2022 года

Режиссер: Энгус МакЛэйн

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 6,4 / 6.1

Длительность: 1 час 45 минут

Lenta.ru

Режиссер научно-фантастического мультфильма Энгус МакЛэйн представляет зрителям историю космического рейнджера по имени Базз Лайтер, известного по мультфильмам серии «История игрушек». Космонавт, оказавшись на враждебной планете, вынужден не только искать путь домой, но и следить за безопасностью Вселенной. В итоге его команда выстраивает на планете целую колонию под правлением нового командира, и главный герой сталкивается с дилеммой: вернуться в родной дом, но уничтожить счастливые семьи друзей, или смириться с новыми порядками. То, как он решает ее, и становится основой сюжета.

Миньоны: Грювитация Премьера: 13 июня 2022 года

Режиссер: Кайл Балда, Брэд Эблесон, Джонатан дель Валь

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 6.6 / 6.5

Длительность: 1 час 27 минут

Мультфильм стал самым кассовым анимационным фильмом 2022 года

Помните обаятельного злодея из «Гадкий я»? Кайл Балда — режиссер мультфильма — рассказывает зрителям историю его становления. Уже в 11 лет Грю пытался стать суперзлодеем, окружив себя необычными приспешниками — желтыми существами миньонами. Ему даже удалось пройти отбор в злодейскую организацию «Злобная шестерка».

Монстры на каникулах: Трансформания Премьера: 13 января 2022 года

Режиссер: Дерек Драймон, Дженнифер Клуска

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 6.4 / 6.0

Длительность: 1 час 27 минут

«Монстрифицирующий луч», который изобрел Ван Хельсинг, ломается, вследствие чего главные герои — Дракула и его приятели — превращаются в людей. А вот человек Джонни — муж дочери Дракулы — наоборот, становится монстром. Героям совсем не нравится такое положение дел, и они отправляются в кругосветное путешествие, чтобы отыскать средство, которое поможет им вернуться в привычные тела. Режиссеры мультфильма Дженнифер Клуска и Дерек Драймон в красках показали приключения друзей.

Ледниковый период: Приключения Бака Премьера: 28 января 2022 года

Режиссер: Джон С. Донкин

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDB: 4.8 / 4.3

Длительность: 1 час 22 минуты

Lenta.ru