5 фильмов для солнечного настроения

Лето дошло до экватора, но, погода, кажется, об этом не слышала. Где-то идут проливные дожди, а в Москву пришел холодный фронт, и вместо пляжа жители столицы греются у обогревателей. В таких случаях спасением от капризов погоды становится хорошее кино.

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Правильно выбранный фильм зарядит нужным настроением, взбодрит и подарит надежду, что солнце обязательно еще выглянет!

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Все картины в этой подборке как раз из таких.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен", 1964

Режиссер: Элем Климов

Картина о приключениях шаловливого пионера Кости Иночкина в мгновение ока превратила никому не известного студента ВГИКа Элема Климова в подающего надежды талантливого режиссера.

Искрометная и добрая комедия о том, как пионера выгоняют из лагеря, а тот остается в нем жить "на нелегальном положении", прибегая к помощи верных товарищей, заслужила любовь не одного поколения советских и российских зрителей.

Фильм до сих пор смотрится свежо - никак не скажешь, что ему уже почти 60 лет. Прекрасные актерские работы Виктора Косых и всех юных артистов, а также Евгения Евстигнеева, сыгравшего начальника пионерлагеря по фамилии Дынин, в сумме дают абсолютно не стареющую классику семейного кино. Ностальгические воспоминания о днях, проведенных в летних лагерях, после просмотра гарантированы даже тем, кто в лагеря не ездил.

"Хороший год", 2006

Весь фильм "Хороший год" - это однобольшое признание в любви французскому Югу, солнечному Провансу. Мастер криминального триллера и научной фантастики Ридли Скотт взялся экранизировать абсолютно другой по духу, солнечный и уютный, роман американца Питера Мейла, и ему это удалось на все сто процентов.

Биржевая акула Макс Скиннер, сыгранный Расселом Кроу, получает в наследство от дяди поместье в Провансе, а вместе с ним и винодельню. Сначала Макса волнует только скорая продажа поместья, но вскоре теплое французское солнце начинает мало-помалу растапливать лед в душе финансового воротилы.

Ждать от "Хорошего года" откровений не стоит, это не серьезный проект для тонких ценителей кино и не блокбастер с колоссальным бюджетом. Это прежде всего простая, но крепкая история, рассказанная талантливым режиссером при помощи мастеров актерской профессии и интересной литературной основы.

Уходящих за горизонт виноградников, атмосферных маленьких городишек и ласкового солнца в картине с избытком - что еще нужно для летнего настроения?

"Шапито-шоу", 2011

Странная и мало на что похожая комедия-антология Сергея Лобана сначала сбивает с толку, а потом в нее невозможно не влюбиться. С самого выхода картина была тепло принята зрителями и обласкана критиками, на Международном московском кинофестивале фильм получил специальный приз жюри.

Четыре истории о любви, дружбе, сотрудничестве и уважении объединены, во-первых, местом действия - солнечным и полным сочных красок Крымом. А, во-вторых, фантасмагорическим цирковым представлением передвижного шапито, где и случается развязка картины.

Актерам удалось создать галерею запоминающихся образов: модные хипстеры, чудаковатые рок-музыканты, затворник-завсегдатай сайтов знакомств. Герои совершенно не похожи друг на друга, но абсолютно органично существуют в созданной режиссером вселенной, в которой, помимо курьезных историй, много воздуха и моря - прекрасный летний коктейль, от которого нельзя запьянеть, но развеселиться можно.

"Будьте моим мужем", 1981

"Будьте моим мужем" - еще одна "курортная" картина в списке. Без обаятельного Андрея Миронова и его согревающей в любую погоду улыбки в деле создания летнего настроения никуда.

Сюжет фильма одновременно прост и изящен. Молодой и добросовестный врач, сыгранный Мироновым, отправляется на курорт, где в первый же день попадает в водоворот классического комедийного сюжета с подменой. Мать-одиночка Наталья в исполнении Елены Прокловой просит героя притвориться ее мужем, чтобы решить проблемы с жильем на курорте. Любой сколько-нибудь насмотренный любитель кино сразу почувствует в подобной завязке неисчерпаемый потенциал забавных ситуаций. И картина использует его по полной.

Фильм насквозь пропитан настроением остроумного летнего приключения. Не лишенного и толики горечи, но без этого хорошая картина не обходится. Главное - заканчивается все хорошо, а надежда на лучшее, как известно, способна согреть не хуже раскаленного сочинского солнца.

"Королевство полной луны", 2012

Уэс Андерсон на протяжении всей своей творческой биографии кропотливо создавал собственный стиль. И, стоит признаться, добился на этом поприще немалых успехов. Если бы существовала игра на подобие "Трех аккордов", где было бы необходимо угадывать картину с трех кадров, то фильмы американского режиссера узнать было бы проще простого. Строго выверенная композиция кадра, яркие цвета, ощущение "игрушечности" окружения - вот основные принципы творческого метода Андерсона.