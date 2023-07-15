Каким получился триллер «Кентавр» про ночное такси в Москве

Фильм, в котором не знаешь, кому верить.

Какие-то фильмы в России снимают стабильно хорошо, тогда как с другими постоянно что-то не ладится. Триллеры — один из жанров, который российским режиссёрам, сценаристам, продюсерам и актёрам даётся с трудом. Рад сообщить, что «Кентавр» стал редким исключением.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Смотреть фильм в России

Сейчас «Кентавра» официально показывают во всех российских кинотеатрах.

Страшно садиться в такси

В Москве завёлся маньяк, который особенно жестоко убивает «ночных бабочек». Мы следим за событиями глазами ночного таксиста Саши, который специально спит днём и отправляется «бомбить» только ночью: тогда нет суеты и ему удаётся узнать пассажиров с настоящей стороны. Это всё, что нужно знать о фильме.

Бóльшая часть «Кентавра» — это общение двух героев, таксиста Саши (Юра Борисов) и его девушки-пассажира Лизы (Анастасия Талызина). Всё строится на двойном напряжении, потому что происходящее ни зрителям, ни персонажам до конца непонятно. Кто в итоге окажется с двойным дном, кому нельзя верить?

Фильм превосходно преуспевает в создании тревожной атмосферы, но при этом никогда не превращается в дешёвый хоррор с дурацкими джампскейрами (когда звук становится напряжённым, а потом резко выпрыгивает какой-то монстр или что-то в таком духе). Нет, «Кентавр» о другом.

Ближе всего по атмосфере «Кентавр» к фильму «Погребённый заживо» (2010) — к тому редкому фильму, где Райан Рейнольдс играет не Дэдпула. Только в «Кентавре» вместо одного героя у нас двое.

Ещё создатели «Кентавра» очень умело работают с эмоциями зрителей — они буквально отражают происходящее на экране. Ты до конца никогда не понимаешь, во что всё-таки верить — и герои ведут себя так же. Напряжённый момент сменяется спокойной сценой, когда герой отходит и снова расслабляется — и зритель вместе с ним. Этому ещё и помогают цвета в кадре — они также работают на передачу эмоций героев (и зрителей).

Может показаться, что «Кентавр» ближе всего к «Драйву» с Райаном Гослингом, но общие параллели заканчиваются на автомобильных мотивах и крохе сюжетных штампов — это точно не русский «Драйв».

Как и в других подобных фильмах, «Кентавр» держится на актёрах, а главную роль тут играет Юра Борисов. Если прошлые работы актёра ещё не успели убедить вас в его великолепном таланте, то «Кентавр» точно должен. Борисов умело показывает раздражение, смущение, беспокойство, озабоченность, недоумение, радость и другие эмоции, причём делает это настолько виртуозно, что так до конца и не можешь понять – это особенность персонажа, его попытка что-то скрыть или он просто вот такой.

«Кентавр» без Юры Борисова просто не работал бы. На актёре буквально держится весь фильм. Как бы классно ни работали с монтажом, звуком, кадром — без Борисова это ничего не значило бы.

Стоит смотреть?

Если вы любите триллеры — безусловно, «Кентавр» не стоит пропускать. Однако не ожидайте хитрый сюжет или тонкую сценарную работу с неожиданными поворотами. «Кентавр» не про это, он про ощущение в моменте, про эмоцию в каждой сцене.

Для лучшего восприятия не читайте ничего о фильме, а просто сходите и посмотрите, если вам захочется посмотреть хороший триллер. Каждая щепотка информации может немного испортить впечатления.

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