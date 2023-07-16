Disney отправила на премьеру мультперсонажей вместо актеров из-за забастовок

«У меня двоякие чувства, хотя я горжусь всем актерским составом и сценаристкой Кэти Дипполд. Если они не могут быть здесь, чтобы поговорить о картине, то это должен сделать я. Печально, что их здесь нет. Но я понимаю и поддерживаю причину, по которой они отказались», — резюмировал режиссер «Особняка с привидениями» Джастин Симиен.