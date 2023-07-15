Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о «Титане»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон опроверг информацию, что он якобы собирается снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан" . Об этом сообщается в его аккаунте в Twitter.

"Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас мне нужно. Я НЕ участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду", - сказано в сообщении.

Накануне газета The Sun со ссылкой на собственный источник писала, что Кэмерон, для съемок "Титаника" 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа "Титан".

Отмечалось, что режиссеру будет предоставлено достаточно времени и денег, чтобы изучить трагедию. Кроме того, уточнялось, что продюсеры хотят видеть в главных ролях актеров Мэтта Деймона и Кумэйла Нанджиани. Связь с батискафом "Титан" пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам "Титаника" в Северной Атлантике. 19 июня началась поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов - до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня. Члены экипажа числятся погибшими.