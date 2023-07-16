Стало известно, какого режиссера ИИ направил к психологу

Искусственный интеллект ChatGPT предложил режиссеру Николасу Виндингу Рефну, который создал фильмы "Драйв" и "Неоновый демон", обратиться со своими вопросами к психологу или позвонить по горячей линии. Об этом пишет IndieWire.

© WireImage

Рефн хотел использовать искусственный интеллект в творчестве, улучшить с его помощью сценарий будущего фильма. Тем не менее ChatGPT реагировал на вопросы, которые задавал режиссер, заранее заложенными рекомендациями. Например, деликатные темы советовал обсудить с психологом.

"Если ChatGPT одобряет твою работу, то это отличный сигнал к тому, что ее нужно переделывать", — считает Рефн.

Несмотря на несогласие с ChatGPT в творческом плане, режиссер считает, что искусственный интеллект станет отличным инструментом в разных сферах. Поэтому, на его взгляд, не стоит "списывать их со счетов".