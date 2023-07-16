Каким будет музыкальное сопровождение к фильму «Барби»
Какая же вечеринка в Барбиленде без самой трендовой музыки? Грядущий фильм Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях вызвал большой ажиотаж, и саундтрек не стал исключением, отчасти благодаря звёздному составу исполнителей.
23 мая журнал Rolling Stone объявил о начале работы над саундом к фильму «Барби» и представил первый список исполнителей, участвующих в проекте: в их числе Дуа Липа, Ice Spice и Charli XCX. На тот момент ещё не были объявлены два таинственных исполнителя, что сохранило интригу среди любопытных поклонников. Кто же станет завершением долгожданного проекта?
Последние два исполнителя были подтверждены 6 и 10 июля, они добавили к альбому ещё две оригинальные песни. Саундтрек — это не просто сопровождение к фильму, а важнейший элемент воплощения творческого замысла Гервиг в жизнь. По словам Марго Робби, есть тексты песен, которые добавляют дополнительный оттенок комедии в сюжетную линию. Рассказываем, всё что нам известно о музыкальном сопровождении!
Кто вошёл в список авторов музыки к фильму «Барби»?
Первая группа музыкантов, попавших в чарты, была представлена 23 мая. В неё вошли Ава Макс, Charli XCX, Доминик Файк, Дуа Липа, Fifty Fifty, Гейл, Хаим, Ice Spice, Кали, Karol G, Khalid, Лиззо, Никки Минаж, PinkPantheress, Райан Гослинг, Tame Impala и The Kid LAROI. Второе объявление было сделано 6 июля и ознаменовало собой появление первого из двух ещё не представленных артистов. Было подтверждено, что Билли Айлиш присоединится к проекту вместе со своим братом и частым соавтором Финнеасом. Третье объявление было сделано 10 июля: Сэм Смит стал последним загадочным исполнителем, который завершит альбом. Новость о его участии появилась всего через день после премьеры фильма «Барби» в Лос-Анджелесе.
Какие песни вошли в фильм «Барби»?
26 мая Дуа Липа представила композицию Dance the Night в стиле диско, которая стала первым синглом к фильму. Певица также исполняет в фильме роль куклы Барби-русалки. 2 июня Karol G выпустила песню Watati, ставшую вторым синглом, вошедшим в саундтреки. Реггетон с EDM-интерпретацией после выхода поднялся на вершину латиноамериканского цифрового чарта, а клип ещё больше оживил картину.
PinkPantheress дебютировала 9 июня с песней Angel, которая стала первым промо-синглом альбома. Минаж и Ice Spice выпустили Barbie World 23 июня и песня стала третьим синглом на альбоме с саундтреками.
13 июля Айлиш выпустила песню What What Was I Made For?, а также клип, который она сняла для премьеры. В ролике обладательница премии «Грэмми» предстает с белокурым хвостиком в стиле 1960-х годов, вдохновлённым куклой Mattel.
Кто создал альбом к фильму «Барби»?
Альбом к фильму «Барби» спродюсирован Марком Ронсоном, который сыграл ключевую роль в подборе музыки. Его путешествие в мир кукол началось после того, как он получил сообщение от продюсера о том, что Гервиг и Ноа Баумбах работают над фильмом. «Эти двое снимают одни из моих любимых фильмов. Я подумал: "Даже если я не получу эту работу, я знаю, что в следующем году это будет мой любимый фильм"», — сказал он в интервью Time в июле.
Ронсон также рассказал об участии Гослинга в работе над саундтреком, особенно он восхитился его исполнением песни I'm Just Ken, которую он создал специально для актёра.
Когда выйдет альбом с саундтреками к фильму?
Релиз состоится 21 июля 2023 года, в тот же день, что и кинопремьера фильма.