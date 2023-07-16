«Миссия: невыполнима 7» уже собрала более $ 80 млн в США

Шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в главной роли заработал в кинотеатрах США более $ 80 млн за первые выходные.

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Это лучший старт в Штатах среди всех фильмов серии, хотя частично подобный успех связан с расширенными выходными — уик-энд занял целых пять дней, что и увеличило сборы седьмой части.

Всего «Миссия: невыполнима 7» собрала в мировом прокате $ 253 млн. Аналитики считают это скорее удачным результатом, хотя ожидания были немного выше.

Фильм также собрал неплохие оценки — на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 96% «свежести» от специалистов и 94% от пользователей.