«Миссия: невыполнима 7» уже собрала более $ 80 млн в США
Шпионский боевик «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» с Томом Крузом в главной роли заработал в кинотеатрах США более $ 80 млн за первые выходные.
Это лучший старт в Штатах среди всех фильмов серии, хотя частично подобный успех связан с расширенными выходными — уик-энд занял целых пять дней, что и увеличило сборы седьмой части.
Всего «Миссия: невыполнима 7» собрала в мировом прокате $ 253 млн. Аналитики считают это скорее удачным результатом, хотя ожидания были немного выше.
Фильм также собрал неплохие оценки — на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 96% «свежести» от специалистов и 94% от пользователей.
В России «Миссия: невыполнима 7» официально не появится в прокате, но может быть показана в некоторых кинотеатрах в формате предсеансового обслуживания.