"Гипнотик" вновь возглавил российский прокат

Картина "Гипнотик" (Hypnotic) с Беном Аффлеком в главной роли вторую неделю подряд возглавляет российский бокс-офис. Она собрала во второй уикенд 41 млн рублей, общая касса - 130,5 млн рублей.

На втором и третьем местах - новинки "Кентавр" Ильи Найшуллера и "Круче некуда" с Джеки Чаном с 37 и 32,4 млн рублей соотвественно.

Замыкает топ, по данным kinobusiness.com, "Вызов", собравший на 13-й неделе проката 19,3 млн рубей (1 млрд 951,6 млн рублей общей кассы).