Режиссер «Миссии невыполнима 8» еще не знает, как закончится фильм

Режиссёр «Миссии невыполнима 8» Кристофер Маккуорри рассказал , что ещё не думал над концовкой фильма. По его словам, он сам не знает, чем закончится история Итана Ханта в исполнении Тома Круза .

Маккуорри подчеркнул, что у него есть черновые идеи, но в финальной версии фильма они могут претерпеть серьёзные изменения.

Я не знаю, каков будет финал второй части, поэтому не могу вам сказать. Я не уклоняюсь от ответа. Я мог бы сказать вам, что знаю, чем закончится вторая часть, но я не могу гарантировать, что это будет именно та концовка, которую мы захотим увидеть.