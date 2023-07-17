Перечислены все западные фильмы 2023 года, которые покажут в РФ

Перечислены все западные фильмы 2023 года, которые покажут в кинотеатрах России
Несмотря на громкие заявления о том, что в России перестанут показывать западные фильмы, в российских кинотеатрах вовсю транслируются голливудские кинопремьеры. РИА Новости перечислило все западные фильмы 2023 года, которые покажут в кинотеатрах РФ.
Уже сейчас российский зритель может насладиться просмотром "Гипнотика" с Беном Аффлеком и "Круче некуда" с Джеки Чаном.
Кроме того, в российских кинотеатрах в июле начнется показ исторической драмы "Жанна Дюбарри", в которой впервые после 3-летнего перерыва появится Джонни Депп.
20 июля в российский прокат выходит психологический триллер "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем в главной роли.
В августе стартует показ "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Герои любимого детского сериала теперь появятся и на большом экране.
Комедийный боевик "Гонщики на драйве" россияне смогут посмотреть с 31 августа. С 7 сентября стартует показ исторической драмы "Голда. Судный день", в котором Хелен Миррен сыграет премьера Израиля. 14 сентября в российский прокат выйдет драма "Анатомия падения", 21 сентября - "Неудержимые 4", 28 сентября - "Догмен", 23 ноября - "Дворец", с 14 декабря российский зритель сможет увидеть продолжение "Трех мушкетеров".