Перечислены все западные фильмы 2023 года, которые покажут в РФ

Несмотря на громкие заявления о том, что в России перестанут показывать западные фильмы, в российских кинотеатрах вовсю транслируются голливудские кинопремьеры. РИА Новости перечислило все западные фильмы 2023 года, которые покажут в кинотеатрах РФ.

© Banki.loans

Уже сейчас российский зритель может насладиться просмотром "Гипнотика" с Беном Аффлеком и "Круче некуда" с Джеки Чаном.

Кроме того, в российских кинотеатрах в июле начнется показ исторической драмы "Жанна Дюбарри", в которой впервые после 3-летнего перерыва появится Джонни Депп.

20 июля в российский прокат выходит психологический триллер "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем в главной роли.

В августе стартует показ "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Герои любимого детского сериала теперь появятся и на большом экране.