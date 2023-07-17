$90.12-0.06101.20+0.52

Второй сезон мультсериала «Я есть Грут» выйдет осенью — The Cosmic Circus

По информации издания The Cosmic Circus, Marvel Studios планирует выпустить второй сезон мультсериала «Я есть Грут». Продолжение первого сезона якобы выйдет уже этой осенью, в начале сентября. Но точной даты пока что нет.

Второй сезон мультсериала «Я есть Грут» выйдет осенью
© Чемпионат.com

Также сообщается, что Вин Дизель, само собой, вернётся к роли Грута. А ещё во втором сезоне должен появиться Наблюдатель в исполнении Джеффри Райта. Впервые персонаж появился в мультсериале «Что, если…?».

Премьера первого сезона «Я есть Грут» состоялась 10 августа прошлого года на Disney +. Сезон состоял из пяти оригинальных короткометражек, рассказывающих небольшую историю.

Официально Marvel Studios не продлевала мультсериал про Грута на второй сезон, но это наверняка лишь вопрос времени.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости