Создатели "Симпсонов" предсказали войну в Косово в 2023-м

Создатели культового мультсериала "Симпсоны" предсказали войну в Косово осенью 2023 года. Об этом в эфире программы Redacted News заявила американская журналистка Натали Моррис.

"Вы видели этот мем из "Симпсонов", предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года? Выглядит зловеще", - приводит ее слова РИА Новости .

Моррис объяснила, что имеет в виду эпизод "Дом вдали от Гомера", который вышел на экраны 2005-м. Также она указала на еще одну любопытную деталь.

"В той же серии, которая происходит в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр на фильм "Оппенгеймер". Сейчас 2023 год, и в прокате идет "Оппенгеймер", - добавила Моррис.

По ее словам, последние события показывают, что предсказания в "Симпсонах" сбываются. Так, после недавней катастрофы с батискафом "Титан" поклонники мультсериала вспомнили о сцене, где главный герой Гомер и его отец отправились на подводной лодке к затонувшему кораблю, и у них начал заканчиваться кислород.