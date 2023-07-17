Снимают фильм «9 секунд» о Герое России Алдаре Цыденжапове

«Начиная с весны шли подготовительные встречи, переговоры. Прошли кастинг отборы артистов, определение мест для съемок и локаций. С 15 июля съемки начались в поселке Агинское, на озере Ножий. Уверен, что в становлении характера Алдара большое влияние оказало традиционное воспитание в семье, где есть любовь и уважение к родителям, старшему поколению, большой вклад вносят учителя, школа, друзья. Думаю, это будет содержательный и интересный фильм для всех поколений зрителей», - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.