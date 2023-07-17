Снимают фильм «9 секунд» о Герое России Алдаре Цыденжапове
На территории Агинского округа с 16 июля работает кинокомпания «Каро продакшн». Большая съемочная бригада вместе с артистами снимают художественный фильм «9 секунд». В фильме покажут раннее детство, взросление и юношество Героя России Алдара Цыденжапова.
Администрация Агинского Бурятского округа оказывает содействие в организации мест съемок, реквизитов, места проживания и многих других вопросов.
«Начиная с весны шли подготовительные встречи, переговоры. Прошли кастинг отборы артистов, определение мест для съемок и локаций. С 15 июля съемки начались в поселке Агинское, на озере Ножий. Уверен, что в становлении характера Алдара большое влияние оказало традиционное воспитание в семье, где есть любовь и уважение к родителям, старшему поколению, большой вклад вносят учителя, школа, друзья. Думаю, это будет содержательный и интересный фильм для всех поколений зрителей», - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
В фильме Алдара покажут в трех возрастах в 7, 13 и 17 лет. В массовых сценах активно принимают участие агинчане. На основные и главные роли художественного фильма «9 секунд» приглашены профессиональные артисты.
В фильме покажут жизнь Алдара в родном доме, школе, войдут сцены из выпускного вечера, моменты зарождения первой любви, призыв в армию и другие моменты короткой но героической жизни матроса Тихоокеанского флота, ценой своей жизни спасшего жизни своих сослуживцев, парня, который родился и вырос на агинской земле.