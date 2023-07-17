Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Создатель»

20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Создатель». В ролике этого научно-фантастического фильма с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли можно увидеть, как люди противостоят искусственному интеллекту.

Сюжет ленты расскажет о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории окажется потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому существованию человечества.