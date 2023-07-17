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Писательница потрясена успехом "Пятидесяти оттенков серого"

Писательница Э. Л. Джеймс (настоящее имя - Эрика Митчелл) заявила, что до сих пор потрясена успехом книг и фильмов по созданным ею произведениям.

Писательница потрясена успехом "Пятидесяти оттенков серого"
© Газета.Ru

Слова женщины передает The Variety.

"Успех "Пятидесяти оттенков" до сих пор ставит меня в ступор. В то время я была, как кролик в свете фар. Не ожидала подобного фурора и поэтому не справилась со славой. Я не могла спать и очень нервничала, особенно в период выхода фильмов", - призналась автор.

Она добавила, что не мечтала об успехе своего романа. Все, что она планировала - написать эротическую и веселую книгу о том, что ее действительно волнует.

"У меня сидром самозванца и понимание того, что я продала 165 млн книг, не облегчает этого. Меня тревожит, что я не могу избавиться от неуверенности в себе, поэтому прохожу курс терапии", - заявила Джеймс.

В 2011 годы вышел первый эротический роман, написанный Джеймс, "Пятьдесят оттенков серого".

Вскоре роман вырос до трилогии, пополнившись книгами "На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы".

Помимо этого, в багаже писательницы произведения "Грей", "Еще темнее", "Мистер" и "Freed".

Фильм "Пятьдесят оттенков серого" по первому роману писательницы вышел в 2015 году. Главные роли в нем исполнили актеры Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

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