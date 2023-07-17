Писательница потрясена успехом "Пятидесяти оттенков серого"

"Успех "Пятидесяти оттенков" до сих пор ставит меня в ступор. В то время я была, как кролик в свете фар. Не ожидала подобного фурора и поэтому не справилась со славой. Я не могла спать и очень нервничала, особенно в период выхода фильмов", - призналась автор.