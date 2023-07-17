Производство фильма с Брэдом Питтом остановлено из-за забастовки

Производство фильма с Брэдом Питтом о Формуле 1 остановлено из-за забастовки профсоюза актёров.

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Пока безымянный фильм, центром которого должен стать путь гонщика Сонни Хейса в вымышленной команде APX GP, был широко представлен на Гран При Великобритании. Для съемочной команды был построен собственный гараж на пит-лейне, а Питт за рулём автомобиля Формулы 2, доработанного командой Mercedes, даже проехал несколько кругов по трассе.

Однако, как сообщается NBC, что немногим позже производство фильма было остановлено из-за забастовки Гильдии киноактеров, членом которой является и сам Питт.

В рамках забастовки все члены профсоюза отказываются от работы. Акция проводится в знак солидарности с профсоюзом сценаристов, который бастует с начала мая в связи с продолжающимся трудовым конфликтом с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Его причиной стал снижающийся средний доход сценаристов.

Забастовку одобрили и поддержали президент США Джо Байден, бывший президент Барак Обама, несколько членов Сената США и более 150 профсоюзов по всему миру.